"Не понимаю, что кушать": Сколько килограммов набрала дочь Пригожина за беременность

Врачи отчитывают беременную дочь Иосифа Пригожина за лишние килограммы.

В семье Иосифа Пригожина совсем скоро ожидается пополнение – его дочь Даная готовится стать матерью и находится уже на последнем месяце беременности. 25-летняя девушка активно ведет социальные сети и рассказывает подписчикам о своей жизни.

Поклонники дочери продюсера нередко интересуются о ее состоянии. В особенности их интересует вопрос лишнего веса и то, как это может повлиять на здоровье девушки и ее малыша. Однако будущая мама уверила фанатов, что с ней все в порядке – анализы в норме. По ее словам, в течение беременности она старалась следить за питанием и весом, поэтому набрала всего лишь тринадцать килограммов. "Думаю, все оставлю в роддоме", – говорит девушка, ссылаясь на слова медиков.

Ранее Даная жаловалась подписчикам на врачей, которые постоянно делали ей замечания по поводу лишнего веса. Дочь Пригожина это возмущало, ведь ее анализы были в пределах нормы, а потому не было причин для переживаний. По ее словам, во время беременности она вообще начала есть только овощи, однако медики все равно придирались к ее килограммам. "Тогда вообще не понимаю, что кушать", – сетует будущая мама.