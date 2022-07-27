Оценивший размер мужского достоинства Пригожин бьется в отчаянии: Не смешно!

Продюсер Иосиф Пригожин крайне эмоционально отреагировал на увиденное.

Певице Ольге Бузовой не привыкать получать критику в свой адрес. На этот раз все случилось на фестивале VK Fest в Санкт-Петербурге. На ошибку ей указал коллега по сцене Иосиф Пригожин.

Один инцидент раз и навсегда испортил Пригожину все впечатление от фестиваля. Музыкальный деятель бурно отреагировал на то, что увидел перед собой. Между песнями Бузова решила немного поболтать с поклонниками и развязала язык. Как выяснилось, очень зря.

Ведущая фестиваля Настя Ивлеева задала Ольге Бузовой вопрос, нравится ли ей большой теннис. Пошлая артистка сразу поняла все по своему и без зазрения совести стала намекать на шуточки про половой орган. Она вдруг выпалила, что здесь ее привлекает совсем не спорт. В комментарии отчаявшийся Иосиф Пригожин оценил размер мужского достоинства, которое предпочитает Бузова.

"Не смешно. Для взрослого человека эти шутки ниже пояса не смешны. В этом нет никакого юмора. Это то, что мне не понравилось точно", — отметил Пригожин.

Продюсер отметил, что звезды должны показывать пример для молодежи и воспитывать культуру общения, а не пиариться на гнусных шутках, которые к тому же еще и плоские.