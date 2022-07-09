"Боря ушел после болезни": сделано шокирующее заявление о Моисееве

Состояние здоровья Бориса Моисеева вызывает тревогу у близких, поклонников и коллег по цеху. Брат артиста всерьез переживает, полагая, что его родственник подвергается опасности.
Знаменитый концертный директор и продюсер Александр Герасимов пролил свет на то, что на самом деле происходит в жизни исполнителя хита "Голубая луна". "Боря ушел после болезни и правильно сделал", — заявил Герасимов.
Кроме того, музыкальный деятель выразил уважение директору певца Сергею Гороху. Герасимов отдал должное тому факту, что Горох бережет Моисеева и ограждает от цепких лап светских обозревателей.
Продюсер также поведал о самочувствии Бориса. Он отметил, что певец живет в своем мире и никто не вправе его осуждать за это. "Он выбрал этот путь и он им идет. Не хочет рассказывать о себе – не надо. Ему так комфортно. И мы должны это понять и принять. Я думаю, что на сцену Моисеев не вернется. Боря понимает, что такую нагрузку ему не потянуть", — добавил эксперт.
Герасимов предположил, что Моисеев выживает благодаря спокойному образу жизни. "При такой болезни, как у него, долго не протянешь. А Боря живет уже который год. И слава Богу", — резюмировал он.