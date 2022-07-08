Избитая до трясучки Толкалина показала свою скверну: Выздоравливай, пожалуйста, скорее

Бывшая супруга Егора Кончаловская, кажется, любит эпатировать публику. Иначе как объяснить слишком частое появление в ее социальных сетях откровенных или неоднозначных публикаций? Вот и на этот раз Любовь Толкалина, очевидно, удивила народ.
Накануне она опубликовала в своем микроблоге весьма необычное видео, Артистка сняла, как избивает себя ладонями: сначала лицо, потом грудь. То ли это фильтр, то ли свет, то ли актриса действительно била себя с такой силой, что ее части тела приобрели розоватый оттенок. При этом от каждого хлопка ее кожа тряслась.
"На месяц растущий. На Иванов день. На красоту и здоровье. Утром и вечером и всегда", – подписала видео Любовь Толкалина.
Судя по всему, это некий обряд, который проводит артистка, чтобы оставаться в форме. Тем более, она ей очень нужна, ведь, как призналась, актриса, люди сетуют, что она стала реже выкладывать откровенные снимки. Ну, и добрая экс-супруга Кончаловская решила удовлетворить потребности народа, показав свою скверну в виде порочной наготы.
В своем микроблоге Любовь Толкалина показала снимок, на котором предстала в широких длинных брюках и с оголенной верхней частью тела. Правда, грудь она заботливо прикрыла руками. Видимо, артистка находится в игровом настроении, особенно после другого утреннего ритуала – танцев под мелодии на гуслях, созданные ее знакомой.
"Выздоравливай, пожалуйста, скорее", – так подписала ролик с танцами Любовь Толкалина, судя по всему, обратившись к той самой приятельнице.