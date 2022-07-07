"Много лет никого не узнавала": Объявлено об уходе живущей как овощ Тереховой

Последний раз советская актриса Маргарита Терехова появлялась на публике в 2012 году. Тогда она приехала вместе с дочерью Анной на 10-м Московском Фестивале Отечественного Кино "Московская Премьера". После этого Терехова куда-то исчезла. Как выяснилось, ее жизнь круто изменилась из-за болезни Альцгеймера. Она живет как овощ.
Известный режиссер и друг актрисы Маргариты Тереховой Андрей Житинкин поделился печальной новостью. Неизлечимо больная Маргарита Терехова фактически живет как овощ. Народный артист России играл с Тереховой на одной сцене и помнит ее яркой харизматичной личностью. Она всегда стояла обособленно от всех актрис, и при этом как будто всегда была одинока. Но сейчас она совсем другая.
Режиссер отметил, что дочь Тереховой во многом повторяет судьбу матери. Анна как и мать фактически одинока и взваливает все на себя. Она круглосуточно ухаживает за больной матерью, которая никого кроме внучки не узнает. Говоря о коллеге, режиссер сказал, что она, можно сказать, "ушла". Осталась только ее обличие.
"Рита много лет никого не узнает. Живет в своем самодостаточном мире. Ушла в космос при жизни. Хотя физически она здесь, с нами", – отметил Житинкин.