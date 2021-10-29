Не узнает родных: дочь показала фото неизлечимо больной Тереховой

Дочь Маргариты Тереховой показала редкое ее фото. Актриса неизлечимо больна.

Актриса Маргарита Терехова уже много лет страдает от прогрессирующей болезни Альцгеймера. Сама себя звезда картины "Д`Артаньян и три мушкетера" обслуживать не может.

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В Сети давно не появлялись свежие кадры Маргариты Тереховой, все помнят ее как роковую рыжеволосую красотку. На днях дочь актрисы Анна выложила свежий снимок звездной мамы.

На фото Анна предстала рядом с матерью и своим сыном Михаилом Добрыниным. В публикации она поздравила сына с днем рождения.

Когда именно был сделан кадр, не известно, но очевидно, что на нем актриса бодра и полна сил. Сейчас же Маргарита Терехова не встает с постели. Поклонники поддержали актрису и написали ей много добрых слов.

"Как хорошо, что Ваша мама еще с нами"; "Моя любимая актриса, пример красоты, пример грации, вы в нашем сердце"; "Дай Бог сил, здоровья и терпения на многие годы замечательной актрисе и женщине", – написали фанаты.



Родные Маргариты Тереховой платят сиделке по 150 тысяч рублей в месяц. Актриса не узнает родных и помнить только внучку Веру, у которой с ней давняя духовная связь. Девочка обожает бабушку и рисует ей разные картинки.

