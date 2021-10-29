Не узнает родных: дочь показала фото неизлечимо больной Тереховой

Актриса Маргарита Терехова уже много лет страдает от прогрессирующей болезни Альцгеймера. Сама себя звезда картины "Д`Артаньян и три мушкетера" обслуживать не может.
В Сети давно не появлялись свежие кадры Маргариты Тереховой, все помнят ее как роковую рыжеволосую красотку. На днях дочь актрисы Анна выложила свежий снимок звездной мамы.
На фото Анна предстала рядом с матерью и своим сыном Михаилом Добрыниным. В публикации она поздравила сына с днем рождения.
Когда именно был сделан кадр, не известно, но очевидно, что на нем актриса бодра и полна сил. Сейчас же Маргарита Терехова не встает с постели. Поклонники поддержали актрису и написали ей много добрых слов.
"Как хорошо, что Ваша мама еще с нами"; "Моя любимая актриса, пример красоты, пример грации, вы в нашем сердце"; "Дай Бог сил, здоровья и терпения на многие годы замечательной актрисе и женщине", – написали фанаты.
Родные Маргариты Тереховой платят сиделке по 150 тысяч рублей в месяц. Актриса не узнает родных и помнить только внучку Веру, у которой с ней давняя духовная связь. Девочка обожает бабушку и рисует ей разные картинки.
Популярные темы форума
При первых признаках болезни
Милана Балагезян гадалка от бога или Милана Балагезян вернула мужа в семью или Милана Балагезян Маг от бога или еще что то в этом роде! Короче Супер заголовок!
Увлажняющие капли для глаз
Жена стала пропадать по ночам
Салон красоты как бизнес