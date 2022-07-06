Почерневшие веки закрылись навсегда: Россия потеряла изнуренного раком Шуру

Поклонники потеряли онкобольного Шуру, от которого в последнее время было мало вестей.

Российский певец Александр Медведев, более известный как Шура, является одним из самых ярких представителей российского шоу-бизнеса. Но популярность не спасла его от страшной болезни. Несколько лет артист борется с онкологическим заболеванием.

Шура уже пережил операцию и долгую терапию, он несколько раз толстел и худел, его внешность претерпевала много изменений. Недуг фактически изуродовал любимого миллионами артиста. Из-за рака певцу пришлось удалить одно яичко. К счастью, мужчине удалось добиться ремиссии, и теперь он снова работает и радует фанатов.

На днях Шура опубликовал свежий пост, в котором предстал на фоне опустившей почерневшие веки статуи. Фанаты обрадовались увидеть любимого артиста, однако его вид оставлял желать лучшего. Его лицо было землистого цвета.

"Пропал куда-то наш Шура"; "Привет! Когда в Уфе будешь?"; "Пропал и нашелся! Рады видеть"; "Почаще в телеграм выходи, Шурик", – написали фанаты.

Ранее Шура опубликовал серию снимков, на которых предстал в черной шубе и маске в виде черепа скелета, украшенной стразами. Голова исполнителя была гладко выбрита, что напугало некоторых фанатов. Фанаты забеспокоились, что болезнь могла вернуться к их кумиру. Ведь во время химиотерапии люди лысеют.