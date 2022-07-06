"Давайте, ребята!": Рукастый мужик проковырял увлажненной слюной Лолите огромную дыру

Оголившая грудь Лолита Милявская вышла на связь из комнаты с незнакомыми мужиками.

Российская певица Лолита Милявская всегда была раскрепощенной и открытой, за что ее и любят поклонники. Звезда не стесняется показать свое тело и умеет с юмором отнестись к происходящему.

На днях у Лолиты Милявской в квартире случился казус. Из-за недобросовестной работы строителей пришлось вскрывать крышу. В своем аккаунте "Телеграм" условно увлажненная слюной певица рассказала, что столкнулась с ошибками инженеров, которые строили ее дом. В итоге ей пришлось платить за ремонт дважды.

"Куда ни плюнь, ни на кого не намекаю, все какие-то марафоны запускают, чтобы помочь людям в сегодняшней нелегкой экономической ситуации выбрать новую профессию. А я бы хотела открыть марафон с курсами электриков, сантехников и строителей с мозгами, потому что мне вот сегодня крышу вскрыли, а там выяснилось, что бетонную плиту залили из двух частей. То есть бетон, а вторую часть из битого кирпича и какой-то х***. Поэтому объявляю марафон: строители, электрики, ребята, давайте. Всех поддержу на своей странице", – рассказала Лолита Милявская на камеру.

На видел Лолита показала огромную дыру на потолке, которую ей проковырял какой-то рукастый мужик.