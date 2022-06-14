Обобравшая россиян Лолита юркнула за бугор вслед за Пугачевой: Там спокойно

Лолита Милявская откровенно рассказала о своих планах на будущее.

На днях Лолита уехала в Болгарию вслед за своими родными, которых певица отправила туда еще ранее. Весной звезда перевезла мать и дочь из Украины к себе в Москву. Вскоре поползли слухи о том, что родственницы артистки не задержались в России надолго, теперь же Лолита сама подтвердила эту информацию.

Певица призналась, что разместила свою родню в солнечной Болгарии. Там семья Милявской пробудет до конца лета – пишут "7 Дней". Матери и дочери исполнительницы пришлось нелегко, адаптация к новой жизни далась им с трудом, поэтому хороший отдых оказался необходим.

"Там спокойно, нервы никто не мотает," – оправдалась звезда, юркнувшая за бугор вслед за Пугачевой.

Впрочем, сама Лолита в отличие от Примадонны всерьез намерена вскоре вернуться в Россию, где ее ждет много работы. Певица лишь немного отдохнет с семьей, наберется сил и снова возьмется за дело. Недавно Лолита отработала целых десять концертов – у нее были долги перед зрителями еще времен ковидных ограничений. Певица собрала деньги за билеты, невольно обобрав россиян, а провести выступления тогда не смогла. К счастью, теперь ей удалось частично рассчитаться с этими долгами. Впереди еще 15 выступлений, не считая вновь запланированных.

Отметим, что несмотря на слова Лолиты об обстановке в Болгарии, там сейчас тоже есть свои сложности. Как пишет RT, согласно решению партии об исходе из правительственной коалиции вслед за министром энергетики и вице-премьером в отставку подала глава болгарского МИД Теодора Генчовска.