"Только плакать и осталось": рыдающей Высоцкой озвучили неутешительный вердикт

48-летняя Юлия Высоцкая и 84-летний Андрей Кончаловский в браке уже 24 года. Этот союз у многих вызывает восхищение, ведь далеко не каждый сможет прожить столько лет вместе.
Иногда Высоцкая рассказывает поклонникам о том, как проводит вечера с пожилым супругом. Например, недавно актриса и режиссер читали Пастернака. Произведение вывело пару на эмоции. "Сидим, рыдаем оба. <...> Начинаю читать, перехватывает горло", – писала Юлия.
Также артистка жаловалась на плохой сон. Жена Кончаловского с трудом засыпает. На этот факт обратила внимание светская обозревательница Лена Миро. Она предположила, что проблемы со сном у Юлии начались как раз из-за чтения Пастернака по вечерам.
Интернет-пользователи считают, что, живя со старым мужем, Высоцкой "только плакать и осталось". Автор LiveJournal с ником marifelix в комментариях под публикацией Лены Миро озвучила неутешительный вердикт Юлии Высоцкой. По ее мнению, проблема в жизни актрисы очевидна:
"Очень старый, очень больной человек рядом, причем именно этот человек виновен в поломанной жизни общей дочери. Отсутствие полноценной сексуальной жизни".
Юлия Высоцкая якобы несчастна и боится признать наличие проблем в семье, поэтому ведет двойную жизнь: на публике демонстрирует оптимизм и рассказывает о Пастернаке, а дома плачется в подушку из-за тоски и безнадежности. Важно понимать, что это лишь мнение интернет-пользователя, и так ли это на самом деле, неизвестно.