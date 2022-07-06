"Выкручиваю на минимум "маму": сын Табакова зовет Зудину по имени-отчеству

В Москве продолжаются съемки основного блока нового sci-fi экшн web сериала "Суперпозиция". По сюжету, главный герой в исполнении Павла Табакова путешествует по параллельным мирам, чтобы спасти Мультивселенную. А заодно разбирается с личными проблемами, среди которых непростые отношения с родителями.



Экранной матерью Павла Табакова стала его мать биологическая – Марина Зудина. "Я вообще не ожидал, но недавно мы снимали сцену и определенный текст, который произносила Марина Вячеславовна, вызвал во мне очень живую эмоцию. Я совсем не ожидал, что это вот так сработает. При том, что я в такие моменты стараюсь убирать родственную близость, родство. Выкручиваю на минимум "маму" и на максимум "актрису", – поделился впечатлениями Павел Табаков.

Табаков и Зудина уже встречались на съемочной площадке в статусе киносына и киноматери несколько лет назад. Но в тот раз это был короткий эпизод, да и отношения персонажей сложно было назвать трогательными. В проекте "Суперпозиция" встреч главного героя Алексея с мамой в параллельном мире будет несколько, и они будут движущей силой сюжета и развития персонажа.

"Здесь интересная история, она очень необычная и для меня не бытовая. Наверное, если бы мне предложили роль мамы, которая просто встречает сына и кормит его обедом, мне было бы неинтересно. А здесь же много разных тем, хотя роль небольшая. И, конечно, есть отпечаток наших личных отношений. Когда такую историю играют близкие люди, они всегда гораздо больше про себя рассказывают и друг другу могут сказать. И для меня при выборе этой роли важную роль сыграло то, что я могу зафиксировать какие-то слова нежности в адрес своего сына", – комментирует Марина Зудина.