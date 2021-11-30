"Нельзя за это держаться!": похоронившая мужа Зудина о жизни без Табакова

На Красной площади столицы открылся главный в стране ГУМ-каток. Карусели, ярмарка, угощения – всего здесь в избытке! Одной из первых красоту оценила актриса Марина Зудина, которая пришла на праздник с 15-летней дочерью Машей. Корреспондент "Дни.ру" поговорил с красивой вдовой Олега Табакова.



Марина Зудина рассказала о главном желании на наступающий 2022-й год. "Я хочу, чтобы рядом всегда были талантливые, креативные люди с хорошей энергией, а работа была бы всегда творческой радостью, – улыбается актриса. – Я так заряжаюсь и расцветаю, когда есть команда! Поэтому желаю себе классных и интересных проектов. У меня было много переносов задуманного, поэтому после Нового года жду их осуществления".

Конечно, некоторые чаяния 56-летней актрисы связаны с Художественным театром. "Я уверена на 100 процентов, что теперь (с приходом на пост худрука Константина Хабенского – Прим. ред.) там начнется драйв, – ликует Зудина. – Очень рада, что в театре уже поменялась атмосфера. Олег Павлович этим театром руководил 18 лет. И мне так хочется, чтобы в театре остался его дух. Для меня это важнее того, выхожу я на сцену или нет".

Зудина радуется, что в МХТ имени Чехова есть мемориальная гримуборная ее великого мужа Олега Табакова. "Она сохраняется, туда водят экскурсии, – рассказала вдова Олега Павловича. – Но, мне кажется, ее надо совместить с какой-то частью историей театра, продумать этот вопрос с имеющимся там музеем. Сейчас это возможно".

Что же касается создания в Москве полноценного мемориального музея Олега Табакова, как есть музей-квартиры Станиславского, Немировича-Данченко, Мейерхольда, Плучека и Образцова, то Марина Зудина считает, что заниматься им должна не она. "Есть театр, есть архивы, наверное, будет издаваться какая-то книга, основанная на документах и фотографиях", – говорит она.

Хотя пока эти самые архивы вдова не разобрала. "Я не знаю, когда смогу спокойно это смотреть, спокойно относиться и принимать, – пояснила Зудина. – Не думала я пока и об издании собственной книги. Понимаете, когда человек теряет что-то глобальное в жизни, нельзя за это держаться. Это очень больно. И возвращаться к этому можно только тогда, когда есть силы взглянуть на случившееся как-то по-другому, переосмыслив. Надо иметь мужество жить дальше".