По уши вляпалась: Вскрылись серьезные проблемы пропавшей Ани Лорак

Ани Лорак переживает непростые времена.

В последнее время звезда пропала из поля зрения своих поклонников: ее социальные сети молчат, да и на публичных мероприятиях певицу не видно. Лишь недавно Ани Лорак заметили в Армении, где она выступала на одном из корпоративов.

Многие считают, что исчезновение певицы связано со спецоперацией на Украине, откуда она родом. Очевидно, что из-за происхождения от артистки ожидали негативную реакцию на действия российской власти. Однако она в свою очередь решила хранить молчание и, так сказать, уйти в подполье. В то же время о жизни звезды пошли тревожные разговоры: якобы, она переживает серьезные проблемы.

Как известно, Ани Лорак зарабатывает на жизнь не только исполнением песен и концертами, но и ведя свой собственный бизнес. В частности у певицы есть компания по организации выступлений под названием "Ани Лорак Продакшн". Так вот, накануне вскрылась информация о том, что предприятие переживает не лучшие времена.

Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, из-за долгов по налогам за прошлый год Ани Лорак по уши вляпалась, и теперь ее бизнес должен быть ликвидирован в ближайшие три месяца.

"Компания "Ани Лорак Продакшн" уже близка к закрытию", – отметил адвокат Михаил Алексеев, который ведет данное дело.

