"Я клоун, а не фрик": Киркоров ответил всем критикам его невероятных нарядов

Филипп Киркоров – главный модник на нашей эстраде. Его невероятные дизайнерские наряды стоят целое состояние. Правда, не все понимают эти перья, стразы и стеклярус – вечный карнавал. И часто называют короля российской эстрады фриком. Впрочем, сам он с подобным определением не согласен.

"Разве я фрик? – удивляется Киркоров. – В последнее время, когда начались определенные события, меня в социальных сетях часто называют "клоуном".

Недалекие людишки думают, что этим оскорбляют короля. "Какая глупость! – улыбается он. – Нет, они меня наоборот этим окрыляют! Да, я клоун, не стыжусь этого – грустный, веселый, разноцветный, пестрый! Разный! Моя бабушка – цирковая артистка, я все детство провел за кулисами цирка. Что же тут плохого?!"

Он назвал, на кого ориентируется в своих сногсшибательных образах: "Самым первым образцом для подражания стал Элвис Пресли. Причем началась эта любовь еще в детстве, когда папа в начале 70-х привез откуда-то с гастролей "золотой" двойной альбом. Я, конечно, сначала клюнул на красивую картинку и понял: "Это мой герой!" Потом был Майкл Джексон. Причем с годами оказалось, что я не только похож на него внешне, но и талантом стою с ним практически на одной ступени. А свой стиль я стал формировать благодаря Либераче (в 1950-е-1970-е годы – самый высокооплачиваемый артист в мире – Ред.). Он меня добил своим ярким сценическим имиджем!"

Возможно, для Филиппа его яркая одежда – эдакая раковина. "Ведь я доверять кому-то, например, сегодня уже перестал, к сожалению. Те, кого я считал друзьями, – отреклись от меня. Хотя с заклятыми врагами я помирился", – заметил он.