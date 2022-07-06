"Такой стерве достался!": Оценивший попку без трусиков Басков взял 68-летнюю Успенскую на кровати

68-летняя Любовь Успенская продолжает эпатировать российский шоу-бизнес так, словно возраст — эти лишь цифры в паспорте. Пенсионерка не стесняется завлекать мужчин накаченной попкой и намеренно не носит нижнее белье. Пока стеснительные холостяки бегут от звезды сломя голову, Николай Басков только рад осчастливить раскованную леди.
Впрочем, блондина и светскую львицу объединяют отнюдь не романтические отношения. По доброте душевной певец подарил коллеге котенка и решил поделиться радостью в личном блоге. Мужчина взял да и добавил пожилую подругу на кровати в отдельную публикацию: на видео 68-летняя звезда ласкает питомца в постели.
Золотой голос России не сомневается, что сложилась прекрасная пара, и пушистик попал в добрые руки. "Уверен, котенку по-настоящему повезло!" — выразился Николай Басков. А вот пользователи Сети стали переживать за малыша, ведь совсем недавно Любовь Успенская угодила в скандал с соседской собакой.
"Что-то я сомневаюсь в ее адекватности!", "Котенка жалко! Такой стерве достался!", "Бедный кись. Нежности ноль. Трясет как игрушку", — отреагировали комментаторы.
Николай Басков и Любовь Успенская ежедневно сталкиваются с негативными оценками общества, но жизненный опыт и стрессоустойчивость помогают им выходить из воды сухими. Что бы ни говорили россияне, а натуральный блондин и исполнительница хита "По полюшку" прорвались к славе и не намерены уходить в тень из-за придирок злопыхателей.