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Шоу-бизнес
"Как из привокзального порномагазина!": Долецкая раскритиковала гламурные наряды Киркорова

"Как из привокзального порномагазина!": Долецкая раскритиковала гламурные наряды Киркорова

Sartoria Lamberti – гастрономическое ателье, где итальянская страсть к еде встречается с итальянской любовью к моде – теперь украшают роскошные концертные наряды Филиппа Киркорова. На презентации выставки король российской эстрады поговорил с гуру моды Аленой Долецкой.
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Алена Долецкая с 1998 по 2010 год возглавляла модный журнал Vogue Russia. Она считается признанным экспертом в области стиля и вкуса. Ее едкой критики боятся, а похвалы ждут. Она не смотрит на масштаб личности. Вот и Киркорову Долецкая как-то прямо в глаза прямо сказала: "Ты одет как из недорого привокзального порномагазина Берлина!"

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Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

"Хотя я до сих пор не могу понять, почему именно из Берлина – там есть города, где все покруче с этими делами обстоит – Франкфурт-на-Майне, например, Гамбург, – удивляется король российской эстрады. – Да и попа у меня больше немецких порноактеров (улыбается)".

С Аленой Долецкой. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Но к словам Долецкой артист прислушался. "После такой критики и началось мое увлечение фешн-индустрией, которое стоило мне огромных денег! – заявил Киркоров. – Сегодня для лично шоппинг-терапия — большое удовольствие. Я ведь многие коллекции первых линий знаменитых домов моды покупаю прямо с подиума. Артист должен каждый раз появляться в новых костюмах. Не в моих традициях приходить на съемку программы в вещи, которую зрители уже раньше видели. Люблю удивлять, и возможно, поэтому столько лет и популярен на эстраде: даю людям возможность обсудить меня, мой внешний вид, костюм, песню. Но все это стоит денег, да и квартира на Таганке в итоге превратилась просто в склад вещей. Причем 90 процентов одежды там — новая, с бирками, от потрясающих дизайнеров, вещи которых практически невозможно купить".

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Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Автор: 5 июля 2022, 16:16 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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