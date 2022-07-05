"Как из привокзального порномагазина!": Долецкая раскритиковала гламурные наряды Киркорова

Sartoria Lamberti – гастрономическое ателье, где итальянская страсть к еде встречается с итальянской любовью к моде – теперь украшают роскошные концертные наряды Филиппа Киркорова. На презентации выставки король российской эстрады поговорил с гуру моды Аленой Долецкой.



Алена Долецкая с 1998 по 2010 год возглавляла модный журнал Vogue Russia. Она считается признанным экспертом в области стиля и вкуса. Ее едкой критики боятся, а похвалы ждут. Она не смотрит на масштаб личности. Вот и Киркорову Долецкая как-то прямо в глаза прямо сказала: "Ты одет как из недорого привокзального порномагазина Берлина!"

"Хотя я до сих пор не могу понять, почему именно из Берлина – там есть города, где все покруче с этими делами обстоит – Франкфурт-на-Майне, например, Гамбург, – удивляется король российской эстрады. – Да и попа у меня больше немецких порноактеров (улыбается)".

Но к словам Долецкой артист прислушался. "После такой критики и началось мое увлечение фешн-индустрией, которое стоило мне огромных денег! – заявил Киркоров. – Сегодня для лично шоппинг-терапия — большое удовольствие. Я ведь многие коллекции первых линий знаменитых домов моды покупаю прямо с подиума. Артист должен каждый раз появляться в новых костюмах. Не в моих традициях приходить на съемку программы в вещи, которую зрители уже раньше видели. Люблю удивлять, и возможно, поэтому столько лет и популярен на эстраде: даю людям возможность обсудить меня, мой внешний вид, костюм, песню. Но все это стоит денег, да и квартира на Таганке в итоге превратилась просто в склад вещей. Причем 90 процентов одежды там — новая, с бирками, от потрясающих дизайнеров, вещи которых практически невозможно купить".