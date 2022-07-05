"Хочет отнять детей": злющая Рудковская вылила ушат помоев на экс-супруга

Яна Рудковская не смогла сдержать эмоций, рассказывая о разводе и судьбе наследников.

Продюсер, как известно, долгое время замужем за фигуристом Евгением Плющенко, с которым воспитывает уже двоих детей. Судя по всему, Яна Рудковская души в нем не чает: трогательно отзывается о возлюбленном публично, отстаивает его честь в скандалах и выглядит счастливой во время совместных выходов.

Да, гармонии в отношениях пары можно только позавидовать. Очевидно, что не все представители шоу-бизнеса могут похвастаться чем-то подобным. Например, уже которую неделю общество обсуждает расставание певицы Шакиры с футболистом Жераром Пике, пойманным на измене. Спортсмен после громкого разрыва собирается через суд получить полную опеку над детьми артистки.

Эта история по-настоящему возмутила Яну Рудковскую, которая даже посвятила ей пост в социальных сетях, вылив на нерадивого экс-супруга певицы ушат помоев. Это, кстати, неудивительно, ведь, как оказалось, продюсер пережила подобную историю.

"Звездный Футболист Жерар Пике хочет отнять у Шакиры детей и получить полную опеку над ними. Прям как у меня история 15 лет назад" – возмутилась жена Евгения Плющенко.

Злющая светская львица в своем комментарии на этот счет предположила, что футболист, даже добившись опеки над наследниками, будет шляться по пассиям. Так вот, ее всерьез взволновал вопрос: а на кого в этот момент он оставит своих детей?

"Очередной испанский Батурин!" – плюнула в футболиста Яна Рудковская, добавив, что волнуется за Шакиру и надеется на хороший исход этой ситуации.