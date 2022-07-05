"Мой Миша": хищная Бузова вплотную подобралась к женатому Галустяну

Ольга Бузова и Михаил Галустян являются соведущими в шоу "Звезды в Африке" на телеканале ТНТ.

Одним проектом сотрудничество звезд на ограничилось. Накануне Ольга Бузова в своих соцсетях объявила о скором выходе совместной песни с Михаилом Галустяном. Трек под названием "Михаил" будет доступен на всех музыкальных площадках с 8 июля и, как считает певица, после его выхода жизнь всех Михаилов больше не будет прежней.

"Мой Миша, ты меня вдохновил," – поет появившаяся в клипе в образе хищной соблазнительницы Бузова, подбираясь к беззащитному Галустяну все ближе.

Сам Галустян тоже показал поклонникам кадры из клипа и уже поспешил взять всю ответственность на себя. Комик попросил подписчиков в случае провала не ругать Бузову, так как идея песни была его.

Впрочем, многих пользователей не столько заинтересовала совместная песня, сколько личные отношения звезд. В Сети уже поползли слухи о том, что хищная Бузова вплотную подобралась к женатому Галустяну не только на экране, мол жене комика надо насторожиться. Хотя, скорее всего, это просто слухи, и в тесном сотрудничестве звезд нет ничего плохого.

Юморист вот уже почти 15 лет счастлив с женой Викторией. Совсем скоро пара отметит очередную годовщину свадьбы. Правда, из-за съемок реалити с Бузовой Галустяну, судя по всему, придется немного отложить празднование.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как Ольга Бузова без оглядки отдалась красавцу с огромным достоинством.