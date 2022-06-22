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Шоу-бизнес
"Я не одинока!": примкнувшая к темнокожим парням Бузова без оглядки отдалась красавцу с огромным достоинством

"Я не одинока!": примкнувшая к темнокожим парням Бузова без оглядки отдалась красавцу с огромным достоинством

Ольга Бузова на днях неожиданно улетела из страны.
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Позже выяснилось, что поющая ведущая отправилась в Африку, где так или иначе примкнула к темнокожим парням – местному населению. Из-за границы Ольга Бузова продолжает активно общаться с подписчиками в своих соцсетях и охотно отвечает на вопросы фолловеров.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Один из поклонников спросил звезду, с кем из голливудских актеров она могла бы вступить в романтические отношения. В ответ 36-летняя Ольга Бузова назвала 52-летнего британского киноактера Джерарда Батлера. На словах блондинка без оглядки отдалась в избранницы знаменитому красавцу.

"Он прекрасен. И холост, насколько я знаю," – расписала поющая ведущая огромное достоинство Батлера.

Размечтавшаяся Бузова даже попросила фолловеров кинуть красавцу-актеру ссылочку на ее аккаунт и пообещала обязательно ответить, если тот ей напишет.

Другой пользователь спросил артистку, как долго она еще будет одинока

"Я не одинока! Кто вам такое сказал? Я свободна!" – резко возразила в ответ блондинка.

Напомним, что Ольга Бузова пока не раскрывает цели своей поездки в Кейптаун. Судя по всему, там ее ждет какой-то проект. Так или иначе в жаркой Африке блондинке надо не забывать беречь свою красоту от агрессивного солнца. Для любой женщины это важно, к тому же, дерматологи сегодня бьют настоящую тревогу по поводу правильной фотозащиты – пишет VSE42.Ru.

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Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 июня 2022, 22:13 Источник: Соцсети • Требует проверки
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