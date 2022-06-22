"Я не одинока!": примкнувшая к темнокожим парням Бузова без оглядки отдалась красавцу с огромным достоинством

Позже выяснилось, что поющая ведущая отправилась в Африку, где так или иначе примкнула к темнокожим парням – местному населению. Из-за границы Ольга Бузова продолжает активно общаться с подписчиками в своих соцсетях и охотно отвечает на вопросы фолловеров.
Один из поклонников спросил звезду, с кем из голливудских актеров она могла бы вступить в романтические отношения. В ответ 36-летняя Ольга Бузова назвала 52-летнего британского киноактера Джерарда Батлера. На словах блондинка без оглядки отдалась в избранницы знаменитому красавцу.
"Он прекрасен. И холост, насколько я знаю," – расписала поющая ведущая огромное достоинство Батлера.
Размечтавшаяся Бузова даже попросила фолловеров кинуть красавцу-актеру ссылочку на ее аккаунт и пообещала обязательно ответить, если тот ей напишет.
Другой пользователь спросил артистку, как долго она еще будет одинока
"Я не одинока! Кто вам такое сказал? Я свободна!" – резко возразила в ответ блондинка.
Напомним, что Ольга Бузова пока не раскрывает цели своей поездки в Кейптаун. Судя по всему, там ее ждет какой-то проект. Так или иначе в жаркой Африке блондинке надо не забывать беречь свою красоту от агрессивного солнца. Для любой женщины это важно, к тому же, дерматологи сегодня бьют настоящую тревогу по поводу правильной фотозащиты – пишет VSE42.Ru.