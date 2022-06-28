"Мы не чужие": Орлова бросилась на шею бывшему после слухов о романе с Давой

Бывшая солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова рассказала в свежем интервью об отношениях с бывшим мужем Александром Кармановым. Выяснилось, что пара развелась осознанно и теперь поддерживает дружеские отношения.
"У него прекрасная семья, замечательная жена и дети. Мы постоянно на связи, достаточно часто видимся. Я всегда советуюсь с ним по вопросам нашего сына, да и не только... Мы точно не чужие друг другу люди", – рассказала певица.
Ольга Орлова призналась, что всегда готова помочь бывшему мужу, а он ей. Удивительно, но такой теплоты у многих порой нет даже в браке. Выходит, что певица может в любой момент броситься на шею бывшему и поплакаться ему.
Напомним, ранее ходили слухи о романе между ведущими шоу "Дом-2" Ольгой Орловой и Давидом Манукяном, более известном как Дава. Бывший возлюбленной Ольги Бузовой проявлял теплые чувства по отношению к певице и получал взаимность. Пара позиционировала это как дружбу. Судя по всему, Ольга Орлова умеет тепло дружить со всеми мужчинами.
Сейчас Ольга Орлова в браке с новым возлюбленным, бизнесменом Валерием. Пара расписалась осенью прошлого года. Недавно они ездили на свадьбу к дочери Валерия, где Орлова познакомилась со всем семейством нового мужа.