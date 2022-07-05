"Миллиона два евро": Киркоров оставил детям шикарное наследство

Филипп Киркоров считается главным модником на российской эстраде. "Артист обязан всякий раз появляться в новых костюмах, – пояснил певец. – Не в моих правилах приходить на съемку программы или появляться на сцене в вещи, которую зрители уже на мне видели. Стараюсь удивлять, часто скупая первые линии одежды прямо с подиума. Возможно, поэтому я уже столько лет и остаюсь популярным: даю публике возможность обсудить меня, мой внешний вид, новый костюм, песню".
Некоторые из надоевших нарядов артист пытался продавать. У него даже был собственный звездный секонд-хенд Phill4You, где можно было недорого купить что-то брендовое с мощного киркоровского плеча.
Но есть в его гардеробе вещи, с которыми он никогда не расстанется, считая их покупку надежной инвестицией.
"Вот, например, моя любимая мантия с короной от DOLCE & GABBANA, – похвастался артист. – Я покупал ее за 280 тысяч евро. А лет через 20, глядишь, костюм уже будет стоить и все 2 миллиона, вот тебе и выгодное вложение. Меня уже, может, не будет, а дети продадут и заработают или потратят деньги на благотворительность".
Стоит заметить, что недавно с "Дольче и Габбана" Филипп окончательно рассорился. "Я послал их, они меня достали, потому что ведут в нашей стране себя неправильно. Я сказал, что я прекращаю с ними всякое сотрудничество раз и навсегда, все!", – пояснил исполнитель. Дело все в том, что как и многие люксовые марки, после начала специальной военной операции DOLCE & GABBANA прекратили сотрудничать с Россией и перестали поставлять в магазины косметику.