Располневшая Лорак шокировала народ: Что за вид?

В последнее время Ани Лорак исчезла из поля зрения. Она перестала посещать светские мероприятия и выходить на связь с подписчиками в социальных сетях. По всей видимости, причиной тому стала политическая ситуация в стране. Желая воздержаться от каких-либо комментариев, чтобы ни с кем не вступать в конфликт, певица, видимо, приняла решение не появляться на публике.
Еще зимой артистка отменила концерты, чем вызвала слухи о бегстве из России. Однако недавно она была замечена в столице на праздновании юбилея наследника Филиппа Киркорова. По этому поводу король эстрады закатил шумную вечеринку. Лорак не могла пропустить торжество, поскольку Киркоров – не просто ее коллега по цеху, а близкий друг, с которым ее связывают теплые отношения.
Также накануне звезда дала концерт, однако пока что не в России, а в Армении. Певица посетила Ереван, чтобы выступить на свадьбе. На видео, которое слили в Сеть, Ани Лорак предстала в необычном и даже неудачном наряде. Женщина облачилась в красное коктейльное платье, которое сильно подчеркнуло недостатки фигуры певицы.
Пользователи сети были шокированы внешним видом звезды. По словам многих, она заметно располнела, набрав лишние килограммы. Так что ей не стоило надевать столь откровенный костюм. "Что за вид?", – написал один из комментаторов.