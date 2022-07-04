"Не знаю, что будет завтра": Возлюбленная Виторгана рассказала о страшных муках

Молодая возлюбленная Максима Виторгана сетует на жизнь, ее одолели страшные муки. По словам актрисы, она испытывает моральный упадок, вызванное отсутствием стремлений. Девушка отметила, что она не может воплотить в жизнь свои желания, так как пропал стимул. Она призналась, что привыкла строить планы лишь на следующий день.
"Что будет через неделю...Не знаю", – пишет избранника экс-супруга Ксении Собчак в социальных сетях. "О чем она теперь, жизнь?", – также вопрошает она. Поклонники артистки решили поддержать ее, многие написали в комментариях, что тоже сталкивались с таким чувством. "Знакомо...", "Все будет хорошо, я знаю, мне можно доверять", "Мне кажется, сейчас у многих такое состояние", "У всех, кто умеет чувствовать и видеть без розовых очков, такое же состояние", "У меня так же", – написали пользователи сети.
Напомним, несмотря на упадок сил, Нинидзе продолжает плодотворную работу. Так, она участвует в съемках мистического сериала под названием "13-я клиническая". Также в этом проекте задействован такой популярный актер, как Данила Козловский. По словам Нино, он предстанет в роли хирурга Кирилла. Также артистка отметила, что сериал – это мистический триллер, предназначенный для просмотра широкой аудитории.