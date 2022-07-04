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Шоу-бизнес
"Не знаю, что будет завтра": Возлюбленная Виторгана рассказала о страшных муках

"Не знаю, что будет завтра": Возлюбленная Виторгана рассказала о страшных муках

Избранница Максима Виторгана откровенно поведала о своих переживаниях.
прочитано 325 раз

Молодая возлюбленная Максима Виторгана сетует на жизнь, ее одолели страшные муки. По словам актрисы, она испытывает моральный упадок, вызванное отсутствием стремлений. Девушка отметила, что она не может воплотить в жизнь свои желания, так как пропал стимул. Она призналась, что привыкла строить планы лишь на следующий день.

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 Максим Эммануилович Виторган

Максим Эммануилович Виторган Актер

"Что будет через неделю...Не знаю", – пишет избранника экс-супруга Ксении Собчак в социальных сетях. "О чем она теперь, жизнь?", – также вопрошает она. Поклонники артистки решили поддержать ее, многие написали в комментариях, что тоже сталкивались с таким чувством. "Знакомо...", "Все будет хорошо, я знаю, мне можно доверять", "Мне кажется, сейчас у многих такое состояние", "У всех, кто умеет чувствовать и видеть без розовых очков, такое же состояние", "У меня так же", – написали пользователи сети.

Напомним, несмотря на упадок сил, Нинидзе продолжает плодотворную работу. Так, она участвует в съемках мистического сериала под названием "13-я клиническая". Также в этом проекте задействован такой популярный актер, как Данила Козловский. По словам Нино, он предстанет в роли хирурга Кирилла. Также артистка отметила, что сериал – это мистический триллер, предназначенный для просмотра широкой аудитории.

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Максим Виторган. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 4 июля 2022, 13:09 Источник: Telegram • Требует проверки
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