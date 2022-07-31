"Большой беременный живот": гульнувшая с мужиком на даче Лолита по уши вляпалась

Вот тебе и раз! Лолита Милявская заявилась с сюрпризом.

Исполнительница хита "Ориентация Север" потеряла ориентацию в приоритетах. Лолита Милявская поддалась уговорам коварного соблазнителя и за это поплатилась. Шокирущий результат она лично сняла на видео.

Знаменитость предстала перед камерой в откровенном купальнике после двух дней безрассудных утех с дизайнером Игорем Гуляевым. Парочка старых друзей гульнула на даче, что привело не только к позитивным последствиям.

Товарищ вусмерть откормил певицу своими кулинарными изысками, поэтому ее стройная фигура накрылась медным тазом. Лолита Милявская показала фанатам обвисшую голую грудь и набитое пузо. Только этого не хватало!

"У меня ощущение, что живот за два дня стал большой беременный", — призналась с хитрой улыбкой эстрадная дива. Игорь Гуляев тут же обласкал подругу комплиментами: назвал красивой и сексуальной.

На отдыхе Лолита Милявская щеголяла перед мужиком в прозрачном платье с секатором и заводила пошлые разговоры. За 13 лет близкого общения дизайнер и артистка стали очень близки.

Что бы ни было между ними, звезда по уши вляпалась — придется снова худеть, отказываясь от любимых блюд. Возможна и диета, если, конечно, Лолита Милявская не забеременела на самом деле. В случае "интересного положения" дамочку можно только поздравить.