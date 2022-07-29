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29 июля
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Шоу-бизнес
Легенда русского балета: сколько будет потрачено на похороны Цискаридзе

Легенда русского балета: сколько будет потрачено на похороны Цискаридзе

Николай Цискаридзе рассказал о "гробовых".
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Народный артист РФ Николай Цискаридзе известен на весь мир как легенда русского балета. С 1992 по 2013 год он выступал в Большом театре. В репертуаре 48-летней звезды сцены – роли в таких постановках, как "Ромео и Джульетта", "Золотой век", "Щелкунчик", "Спящая красавица", "Лебединое озеро", "Любовь за любовь", "Дон Кихот", "Пиковая дама", "Собор Парижской богоматери", "Корсар" и другие.

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Сегодня Николай Цискаридзе занимает должность ректора Академии русского балета имени Агреппины Вагановой. Однако за многолетнюю добросовестную службу в театре он уже получает пенсию. К слову, государство выплачивает артисту очень скромную сумму – всего 12 тысяч рублей в месяц.

Сколько будет потрачено на похороны, когда звезды русского балета не станет, рассуждать мы не беремся. Очевидно, что артист такого масштаба заслуживает лучших проводов. Как правило, этими вопросами занимаются близкие, но сам Николай Цискаридзе почему-то тоже откладывает деньги на траурные мероприятия.

Он рассказал в интервью газете "Комсомольская правда", что не тратит начисляемую со стороны государства пенсию. По словам Николая Цискаридзе, средства остаются на банковском счете для трат на предстоящие похороны. Артист подчеркнул, что деньги на карте являются "гробовыми".

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Николай Цискаридзе. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 29 июля 2022, 21:48 Источник: KP.RU ✓ Надежный источник
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