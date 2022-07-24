Стыд и срам! Любитель потных самцов Цискаридзе связался с полуголыми спортсменами

Николай Цискаридзе вспомнил курьезный случай.

В недавнем выпуске шоу "Сегодня вечером" зашел разговор о спорте. Николай Цискаридзе, занимающий пост ведущего, связался с темой о полуголых спортсменах на телевидении. Так, он заикнулся о том, как на Первом канале их показывали, а также поделился мнением на этот счет.

ПО ТЕМЕ Народ молится: ошеломленный Цискаридзе сообщил о разрыве почки и селезенки

По словам танцора, по утрам на федеральном телевидении в свое время показывали аэробику, где спортсмены, а именно спортсменки, облачившись в обтягивающие костюмы, показывали различные упражнения. Оголившиеся девушки притягивали внимание зрителей и повышали рейтинги передачи. Стоит отметить, что спортивную передачу смотрела не только молодежь, желающая держать себя в форме, но и люди пожилого возраста.

Николай отметил, что пенсионерки не были в восторге от откровенно наряженных дам. Именно поэтому они даже начинали крестить телевизор при виде такого стыда и срама!

Кстати, сам Цискаридзе не является одним из тех людей, которого пугают спортсмены в облегающих костюмах. Так, сам он даже был организатором пляжного шоу, в котором участвовали потные самцы. Среди тех самых самцов были и ученики звезды, которых, по признанию мужчины, он искренне любит.

Напомним, Николай Цискаридзе совсем недавно примерил на себя амплуа телеведущего. Ранее программу "Сегодня вечером" вел Максим Галкин, который зимой этого года укатил в Израиль. Сбежавшего юмориста было решено заменить танцором. Далеко не все верили, что звезда балета справится со своей ролью, однако, как оказалось, у Цискаридзе неплохо получается.