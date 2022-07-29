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Шоу-бизнес
Сбежавшую из психушки Литвинову облили помоями в Эстонии: Не по пути с такими людьми

Сбежавшую из психушки Литвинову облили помоями в Эстонии: Не по пути с такими людьми

Рената Литвинова решила навариться на новом спектакле в Таллине.
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Заслуженная артистка России Рената Литвинова на родине была одной из самых востребованных актрис. Она сияла и на театральной сцене, и на голубых экранах, делала собственные спектакли и писали сценарии. Однако после начала специальной военной операции на Украине звезда отечественного шоу-бизнеса решила сбежать в Европу.

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 Рената Муратовна Литвинова

Рената Муратовна Литвинова сценарист, актриса, режиссер

Разумеется, карьера артистки сразу же пошла под откос. От нее отвернулись многие поклонники и даже коллеги по цеху. Чтобы привлечь хоть какое-то внимание к своей персоне, некогда популярная актриса и телеведущая была вынуждена напялить на себя экстравагантный наряд, обтягивающий ее прелести, и пройтись по улицам Парижа.

Выходки Ренаты Литвиновой во Франции и ее неоднозначный костюмчик пришлись публике не по вкусу. Комментаторы в социальных сетях начали иронизировать, мол звезда театра и кино сбежала из психушки.

Позже она перебралась в Эстонию. Рината Литвинова захотела поставить спектакль в Таллине и взвинтила цены на билеты. Возможно, других источников заработка у нее попросту не осталось. Так или иначе женщина подверглась жесткой критике со стороны коллег.

Несколько актеров местного Русского театра облили звезду сцены помоями, упрекнув ее в желании навариться на новом спектакле. Меж тем, артисты подчеркнули, что политические взгляды Ринаты Литвиновой уже не позволяют им пойти на ее представление.

"Мне не по пути с такими людьми, они мне просто не интересны", – отметила Анна Сергеева-Марвина.

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Рената Литвинова. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 29 июля 2022, 20:57 Источник: Star hit ✓ Надежный источник
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