Сбежавшую из психушки Литвинову облили помоями в Эстонии: Не по пути с такими людьми

Заслуженная артистка России Рената Литвинова на родине была одной из самых востребованных актрис. Она сияла и на театральной сцене, и на голубых экранах, делала собственные спектакли и писали сценарии. Однако после начала специальной военной операции на Украине звезда отечественного шоу-бизнеса решила сбежать в Европу.
Разумеется, карьера артистки сразу же пошла под откос. От нее отвернулись многие поклонники и даже коллеги по цеху. Чтобы привлечь хоть какое-то внимание к своей персоне, некогда популярная актриса и телеведущая была вынуждена напялить на себя экстравагантный наряд, обтягивающий ее прелести, и пройтись по улицам Парижа.
Выходки Ренаты Литвиновой во Франции и ее неоднозначный костюмчик пришлись публике не по вкусу. Комментаторы в социальных сетях начали иронизировать, мол звезда театра и кино сбежала из психушки.
Позже она перебралась в Эстонию. Рината Литвинова захотела поставить спектакль в Таллине и взвинтила цены на билеты. Возможно, других источников заработка у нее попросту не осталось. Так или иначе женщина подверглась жесткой критике со стороны коллег.
Несколько актеров местного Русского театра облили звезду сцены помоями, упрекнув ее в желании навариться на новом спектакле. Меж тем, артисты подчеркнули, что политические взгляды Ринаты Литвиновой уже не позволяют им пойти на ее представление.
"Мне не по пути с такими людьми, они мне просто не интересны", – отметила Анна Сергеева-Марвина.