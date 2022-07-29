"Не возбуждает женское тело": влипший в гей-скандал Лазарев сдал себя с потрохами

Российский певец Сергей Лазарев выпустил новый клип на песню "Танцуй", который набрал уже почти 150 тысяч просмотров за 15 часов. По сюжету картины исполнитель пытается построить отношения с легкомысленной стриптизершей, но в итоге все заканчивается драмой.
"История, основанная на реальных событиях", – отметил Сергей Лазарев.
В клипе применен эффект перекрестного монтажа. Два сюжета развиваются одновременно. Зритель видит одну линию, в которой Лазарев встречается с девушкой, которая в прошлом очевидно была стриптизершей. Они пытаются жить обычной жизнью, готовят завтраки и живут в одной квартире. В другой линии Лазарев сидит в стиптиз-клубе и смотрит на танцующую вокруг шеста стриптизершу, которую играет та же актриса.
В конце клипа Сергей Лазарев узнает, что его девушка и есть та стриптизерша, которая для работы в стриптиз-клубе меняла свою внешность с помощью парика и макияжа. Из-за вскрывшейся правды пара рассталась. Вероятно, что их отношения закончились так же, как и начались, и после Лазарева стриптизерша переключилась на другого ухажера.
Фанаты с восторгом восприняли новый клип Сергея Лазарева "Танцуй". Однако не все оценили сюжет, который представлен в нем.
"Очень жаль, что в настоящей жизни Лазарева не возбуждает женское тело"; "А че не с бойфрендом в клипе?"; "Ну зачем играть эту роль натурала?"; "Почему не парень твой в клипе? Хватит играть уже роль мачо, признайся уже и живи спокойно", – написали фолловеры в комментариях к клипу.
Ранее журналист Михаил Шахназаров косвенно перечислил артистов, транслирующих нетрадиционную сексуальную ориентацию. В гей-скандал влип и Сергей Лазарев.