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Шоу-бизнес
"Не возбуждает женское тело": влипший в гей-скандал Лазарев сдал себя с потрохами

"Не возбуждает женское тело": влипший в гей-скандал Лазарев сдал себя с потрохами

Сергей Лазарев поведал историю об отношениях со стриптизершей.
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Российский певец Сергей Лазарев выпустил новый клип на песню "Танцуй", который набрал уже почти 150 тысяч просмотров за 15 часов. По сюжету картины исполнитель пытается построить отношения с легкомысленной стриптизершей, но в итоге все заканчивается драмой.

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 Сергей Вячеславович Лазарев

Сергей Вячеславович Лазарев Певец

"История, основанная на реальных событиях", – отметил Сергей Лазарев.

В клипе применен эффект перекрестного монтажа. Два сюжета развиваются одновременно. Зритель видит одну линию, в которой Лазарев встречается с девушкой, которая в прошлом очевидно была стриптизершей. Они пытаются жить обычной жизнью, готовят завтраки и живут в одной квартире. В другой линии Лазарев сидит в стиптиз-клубе и смотрит на танцующую вокруг шеста стриптизершу, которую играет та же актриса.

В конце клипа Сергей Лазарев узнает, что его девушка и есть та стриптизерша, которая для работы в стриптиз-клубе меняла свою внешность с помощью парика и макияжа. Из-за вскрывшейся правды пара рассталась. Вероятно, что их отношения закончились так же, как и начались, и после Лазарева стриптизерша переключилась на другого ухажера.

Фанаты с восторгом восприняли новый клип Сергея Лазарева "Танцуй". Однако не все оценили сюжет, который представлен в нем.

"Очень жаль, что в настоящей жизни Лазарева не возбуждает женское тело"; "А че не с бойфрендом в клипе?"; "Ну зачем играть эту роль натурала?"; "Почему не парень твой в клипе? Хватит играть уже роль мачо, признайся уже и живи спокойно", – написали фолловеры в комментариях к клипу.

Ранее журналист Михаил Шахназаров косвенно перечислил артистов, транслирующих нетрадиционную сексуальную ориентацию. В гей-скандал влип и Сергей Лазарев.

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Сергей Лазарев. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press
Автор: 29 июля 2022, 12:24 Источник: "Ютуб" • Требует проверки
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