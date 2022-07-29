"Не возбуждает женское тело": влипший в гей-скандал Лазарев сдал себя с потрохами

Сергей Лазарев поведал историю об отношениях со стриптизершей.

Российский певец Сергей Лазарев выпустил новый клип на песню "Танцуй", который набрал уже почти 150 тысяч просмотров за 15 часов. По сюжету картины исполнитель пытается построить отношения с легкомысленной стриптизершей, но в итоге все заканчивается драмой.

"История, основанная на реальных событиях", – отметил Сергей Лазарев.

В клипе применен эффект перекрестного монтажа. Два сюжета развиваются одновременно. Зритель видит одну линию, в которой Лазарев встречается с девушкой, которая в прошлом очевидно была стриптизершей. Они пытаются жить обычной жизнью, готовят завтраки и живут в одной квартире. В другой линии Лазарев сидит в стиптиз-клубе и смотрит на танцующую вокруг шеста стриптизершу, которую играет та же актриса.

В конце клипа Сергей Лазарев узнает, что его девушка и есть та стриптизерша, которая для работы в стриптиз-клубе меняла свою внешность с помощью парика и макияжа. Из-за вскрывшейся правды пара рассталась. Вероятно, что их отношения закончились так же, как и начались, и после Лазарева стриптизерша переключилась на другого ухажера.

Фанаты с восторгом восприняли новый клип Сергея Лазарева "Танцуй". Однако не все оценили сюжет, который представлен в нем.

"Очень жаль, что в настоящей жизни Лазарева не возбуждает женское тело"; "А че не с бойфрендом в клипе?"; "Ну зачем играть эту роль натурала?"; "Почему не парень твой в клипе? Хватит играть уже роль мачо, признайся уже и живи спокойно", – написали фолловеры в комментариях к клипу.

Ранее журналист Михаил Шахназаров косвенно перечислил артистов, транслирующих нетрадиционную сексуальную ориентацию. В гей-скандал влип и Сергей Лазарев.