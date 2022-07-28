"Часто просто ломало": Шуфутинский рассказал о похождениях с развратной Пугачевой

Король русского шансона Михаил Шуфутинский раскрыл интересные детали о своей бурной молодости. Оказалось, что Заслуженный артист РФ учился в одном музыкальном вузе с Народной артисткой СССР Аллой Пугачевой. Звезды отечественной эстрады были студентами дирижерского-хорового факультета. Однако занятия посещали редко.
О студенческих похождениях 74-летний певец рассказал в интервью журналу "7 дней". Он подчеркнул, что любил пропускать занятия вместе с примадонной российской эстрады. По словам шансонье, они с Аллой Борисовной не отличались примерным поведением и даже собрали вокруг себя компанию прогульщиков, которым было скучно на уроках.
Исполнитель легендарных хитов "Марджанджа", "Еврейский портной", "3-е сентября", "Наколочка", "Левый берег Дона", "Таганка", "Сингарелла", "Ко всем чертям" и других признался, что не любил посещать занятия по хоровому пению, если они стояли на утро. Михаил Шуфутинский подчеркнул, что петь в хоре с утра "часто просто ломало".
Кроме того, музыкант отметил, что директор училища была строгой. Она, по словам звезды шансона, устраивала проверки внешности студентов и даже могла отправить домой переодеваться. К слову, Алла Пугачева в эти времена одевалась довольно развратно. Певица могла специально надеть очень короткую юбку, чтобы ее отстранили от занятий. Михаил Захарович тоже был не против нарушить дресс-код.