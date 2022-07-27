Загулявший Тарзан вытер ноги о бесхребетную Королеву: Каждому изменщику такую жену

Когда тайное стало явным, об изменах Тарзана говорили все, кроме его жены. Наташа Королева долгое время молчала, и поклонники были уверены, что она не сможет простить загулявшего мужа. Однако какое-то время спустя супруги дали интервью Ксении Собчак, в котором обманутая жена не обвиняла, а выгораживала возлюбленного.
Все решили, что Тарзан просто вытер ноги о Королеву, а она заявила, что не считает произошедшее изменой. Столь неожиданную реакцию певицы недавно в разговоре о звездных изменах прокомментировала клинический психолог и гештальт-терапевт Лина Дианова.
На своем ютуб-канале Дианова разобрала высказывания Королевой и Тарзана в том самом резонансном интервью Собчак. Психолог надеялась услышать позицию обманутой супруги, но вместо этого услышала он нее лишь оправдания действиям Тарзана.
По мнению психолога, Королева находится в материнской позиции по отношению к мужу и как мамочка просто оправдывает своего мальчика. Певица чаще забывает о себе и больше заботится о муже.
"Хочется каждому изменщику пожелать такую жену," – пришла к выводу Дианова.
Со стороны может казаться, что загулявший муж просто вытер о бесхребетную жену ноги, но психолог считает, что этой паре удается сохранять гармонию, ведь Сергей Глушко из тех людей, которые способны оценить подобное поведение "мамочки" Наташи Королевой.