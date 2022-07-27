Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Были абсолютно правы": Вертихвостка-жена ушла от состарившегося Николаева к новому мужику
"Хочу и делаю": съехавший от Боярской обнаглевший муж показал свой нрав
"Очень мутная история": раскрыта тайная связь погрязших в гействе Галкина и Зеленского
"Нравится?": 61-летняя Малышева оголила телеса в крошечных трусиках
партнеры
Среда
27 июля
Лента новостей
16:01
"Где-то мальчик растет": брошенный женой Николаев заикнулся о ребенке на стороне
14:54
Такого раньше не видели! В Подмосковье найдет необычный гриб
14:54
Загулявший Тарзан вытер ноги о бесхребетную Королеву: Каждому изменщику такую жену
14:51
"Психическое заболевание": переделавшая лицо бездетная Варнава сорвалась после ухода жениха
14:33
"Это Разин все устроил, специально тянут время!": дух усопшего Шатунова не находит покоя на том свете
14:10
Куда сходить в Москве: афиша с 29 июля по 7 августа
14:06
Без слез не взглянешь: как сморщенная Долина выглядит без макияжа
13:57
Вот это да! Ублажившая покровителя ртом Гагарина вырвалась к славе за один сеанс
13:47
"Не надо его трогать!": выплывший из мутной жижи ребенок Тодоренко остановился в развитии
13:35
Облысел, не женился и в свои 39 живет с мамой: куда пропал рыжий актер из "Ералаша" Александр Лойе
12:53
Явилась не запылилась: у порога издыхающего миллионера Серова притерлась сбежавшая из дома дочь
12:51
Ничего святого! Злющая как собака Шукшина сцепилась с сестрой на могиле отца
12:41
"И как теперь с этим жить?": костлявая выскочка Ковальчук показала лобок без трусов
12:19
Детям клеймящего Россию Максима Галкина подняли стоимость обучение в элитной частной школе
12:00
"Чья бы корова мычала": Собчак публично обмакнула Канделаки в помои
11:54
"Она кричала „помогите“, а потом началась поножовщина": вся правда о кровавом насилии над девушкой в Новосибирске
11:38
Уже нет с нами: стало известно об уходе сына Яковлевой
11:22
"Город грехов": эротические утехи богачей в Москве вышли за рамки
11:05
Ответные меры: желающим купить землю в РФ иностранцам резко бьют по рукам
10:48
"Зато настоящее": сплюснувшая жалкие груди Алферова оголила несуразное тельце после романа мужа на стороне
10:45
Мертвое тело ребенка извлекли из выгребной ямы в Самарской области
10:14
Забеременевшая на старости Кудрявцева отказывается вынашивать подарок судьбы: На сколько меня еще хватит?
10:08
"Надо выпороть хорошенько": извращенец Галкин выставил свою попку под крепкий мужской кулак
09:45
"Сбила машина": крики перекошенной Орловой сняли на камеру
09:21
"Один, без Веры": любвеобильный Меладзе поплатился за свои похождения
09:04
Сломали руку на допросе: в Киеве жестоко издеваются над пенсионеркой за связь с Россией
08:59
"Все ломается": в пустующем замке Пугачевой и Галкина царит разруха
08:36
Снова в поиске: что известно о разрыве секс-символа из "Маленькой Веры" Соколова с первой красавицей Москвы
08:33
Оценивший размер мужского достоинства Пригожин бьется в отчаянии: Не смешно!
08:22
Сгорело все: с пострадавшей во время страшного пожара Кравец работают психологи
07:39
Надвигается циклон: метеоролог прокомментировал риски аномальной жары в России
06:50
Иран намерен осуществлять ремонт самолетов из России и поставлять технические детали
06:32
"Хочется вмешаться": Откровение матери о разрыве Шишковой с Тимати
06:07
Ревнивец 14 раз ударил ножом девушку в Новосибирске: видео
04:46
Гребущая деньги лопатой Медведева пожаловалась на скудное существование: Долго не проживешь
02:09
Элитная "загородка" оказалась в дефиците
00:03
Преподобный Никодим Святогорец: что нельзя делать 27 июля в церковный праздник
21:52
Отвергли Израиль: лишившиеся замка Пугачева и Галкин выбрали новое место жительства
21:49
"Не дает мне дышать!": раскрыты детали разговора Разина с умирающим Шатуновым
21:03
В Шатуре тонувшей женщине потребовалась помощь спасателей
20:18
Как власти Финляндии настраивают граждан против России: объяснил эксперт
19:29
"Сверный поток-2" может удовлетворить потребности Европы – Лавров
19:29
"Я потерял все": Ноющему за бугром Панину сломали хребет за поганый язык
18:37
В Балашихе перевернулся микроавтобус
18:33
Скоро родит: Разведенка Ивлеева ждет пополнение после горячей связи с Басковым
17:52
"Холодный расчет": Жмущиеся по углам Лепс и Барановская горько поплатились за грязную интрижку
17:49
"Не сомневаюсь в этом": Утяшева рассказала всю правду о самозванцах на телевидении
16:54
Зачем бесстыдница Лолита трясет голыми телесами при всем честном народе: Раскрыта правда
16:54
Уехал в США за женой, бросив карьеру, и стал уборщиком: что стало с известным актером Ильичевым
16:45
"Тоже розовая?": подробности личной жизни 21-летней дочери Литвиновой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Свел Бог": Возвращающуюся на родину без Галкина Пугачеву ждет любимый мужчина
"Исчезла из моей жизни": брошенный на произвол судьбы ребенок Пугачевой объявился в зрелом возрасте
Уже нет с нами: стало известно об уходе сына Яковлевой
Поставлена точка: запятнанная позором семьи Орбакайте оценила будущее в России
"Зато настоящее": сплюснувшая жалкие груди Алферова оголила несуразное тельце после романа мужа на стороне
Забеременевшая на старости Кудрявцева отказывается вынашивать подарок судьбы: На сколько меня еще хватит?
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Загулявший Тарзан вытер ноги о бесхребетную Королеву: Каждому изменщику такую жену

Загулявший Тарзан вытер ноги о бесхребетную Королеву: Каждому изменщику такую жену

Скандал в семье Наташи Королевой и Тарзана, произошедший почти два года назад, обсуждала едва ли не вся страна.
прочитано 465 раз

Когда тайное стало явным, об изменах Тарзана говорили все, кроме его жены. Наташа Королева долгое время молчала, и поклонники были уверены, что она не сможет простить загулявшего мужа. Однако какое-то время спустя супруги дали интервью Ксении Собчак, в котором обманутая жена не обвиняла, а выгораживала возлюбленного.

ПО ТЕМЕ

"Огромный! Двухметровый!": Вываливший достоинство Тарзан удовлетворил Королеву и Киркорова по очереди

"Жалко!": Наташа Королева уходит со сцены

 Наталья Владимировна Королева (Порывай)

Наталья Владимировна Королева (Порывай) певица, актриса, TV-ведущая

 Сергей Витальевич Глушко (Тарзан)

Сергей Витальевич Глушко (Тарзан) актёр

Все решили, что Тарзан просто вытер ноги о Королеву, а она заявила, что не считает произошедшее изменой. Столь неожиданную реакцию певицы недавно в разговоре о звездных изменах прокомментировала клинический психолог и гештальт-терапевт Лина Дианова.

На своем ютуб-канале Дианова разобрала высказывания Королевой и Тарзана в том самом резонансном интервью Собчак. Психолог надеялась услышать позицию обманутой супруги, но вместо этого услышала он нее лишь оправдания действиям Тарзана.

По мнению психолога, Королева находится в материнской позиции по отношению к мужу и как мамочка просто оправдывает своего мальчика. Певица чаще забывает о себе и больше заботится о муже.

"Хочется каждому изменщику пожелать такую жену," – пришла к выводу Дианова.

Со стороны может казаться, что загулявший муж просто вытер о бесхребетную жену ноги, но психолог считает, что этой паре удается сохранять гармонию, ведь Сергей Глушко из тех людей, которые способны оценить подобное поведение "мамочки" Наташи Королевой.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Сергей Глушко и Наташа Королева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 27 июля 2022, 14:54 Источник: Ютуб, Lina Dianova • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Ничто не предвещало": секрет стриптизера Тарзана раскрылся через 20 лет жизни с Королевой

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Исчезла из моей жизни": брошенный на произвол судьбы ребенок Пугачевой объявился в зрелом возрасте

Кто бы мог подумать!
Шоу-бизнес

"Чья бы корова мычала": Собчак публично обмакнула Канделаки в помои

Ксения не смогла промолчать
Шоу-бизнес

"И как теперь с этим жить?": костлявая выскочка Ковальчук показала лобок без трусов

Слишком смело!
Шоу-бизнес

Вот это да! Ублажившая покровителя ртом Гагарина вырвалась к славе за один сеанс

Как попала певица в шоу-бизнес

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 25 по 31 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 18 по 24 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 11 по 17 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 4 по 10 июля 2022 года

Здоровье

В Москве выявили первые случаи заражения новым штаммом ковида
Спасайся, кто может! После COVID-19 миру предрекли страшные напасти
В России растет доля более заразных вариантов "омикрона". Ждать ли новых ограничений?
Москвичей призвали снова носить маски в помещении

Спорт

"Рак мозга": почему Медведева поставила спортивную карьеру на паузу
"Нет ни совести, ни чести": укатившая в США Тутберидзе взорвалась из-за наглой лжи
Впервые стала мамой: 35-летнюю Шарапову поздравляют с прибавлением
"Сумасшедшая любовь": Гладилин раскрыл правду о карьере в "Спартаке"

Регионы

Мертвое тело ребенка извлекли из выгребной ямы в Самарской области
В Шатуре тонувшей женщине потребовалась помощь спасателей
"Задымился трамвай": в Екатеринбурге парализовало движение транспорта
В Подмосковье ребенок за рулем утопил машину
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+