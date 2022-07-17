"Огромный! Двухметровый!": Вываливший достоинство Тарзан удовлетворил Королеву и Киркорова по очереди

Звездная брюнетка Наташа Королева души не чает в своем ненаглядном. Даже измены ему простила. Видимо, есть у Тарзана что-то особо притягательное для певицы. Сергей Глушко по возможности выручает жену в беде, а потому не смог отказать, когда она сказала про Филиппа Киркорова.
Артистке потребовался достойный подарок для поп-короля, но ничего не приходило в голову. Тогда она решила воспользоваться талантами мужа и попросила его об услуге. Поскольку Тарзан хорошо танцует стриптиз и хорошо рисует, выбирать долго не пришлось.
К тому же за два дня до этого Сергей Глушко завладел очередным достоинством — купил холст нестандартного размера. "Огромный! Двухметровый!" — пояснил мужчина. Для художников подобные приобретения просто на вес золота. Так у мужа Наташи Королевой появился лишний повод для гордости и идея написать портрет Филиппа Киркорова.
Хорошенько поработав руками, сначала Тарзан вывалил красочное полотно жене, удовлетворив ее, а затем принялся за именинника. Исполнитель хита "Зайка моя" тоже оказался впечатлен размерами картины и ему все понравилось.
Муж Наташи Королевой отметил на подрамнике интересную деталь для Филиппа Киркорова. "Поп-королю от короля поп", — написал Сергей Глушко.