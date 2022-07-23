"Жалко!": Наташа Королева уходит со сцены

На Первом канале подходит к концу шоу "Две звезды. Отцы и дети", где Наташа Королева в паре с сыном Архипом Глушко демонстрирует вокальное мастерство. Согласно условиям конкурса, между собой соревнуются дуэты, где один — звездный родитель, а второй — его ребенок.
В минувшем выпуске шоу артистка и ее наследник исполнили композицию Элвиса Пресли "Can’t help falling in love", получив неоднозначные оценки членов жюри. Так, Николай Фоменко и Владимир Пресняков остались недовольны выступлением. Наталья Подольская ликовала, а Лариса Гузеева поддержала пару высшим баллом, но отметила, что Архип Глушко не обладает выдающимся голосом.
После вердиктов опытных судей дуэт отправился за кулисы, чтобы обсудить результат номера с группой поддержки. Ведущая Жанна Бадоева напомнила знаменитости и ее сыну, что конкурс вот-вот кончится. В настоящее время "Две звезды. Отцы и дети" — это единственное незавершенное шоу на ТВ при постоянном участии Наташи Королевой. Так что уход певицы со сцены проекта кажется весьма печальным.
Жанна Бадоева спросила у Архипа Глушко и его звездной матери, как они ощущают себя в ожидании конца. "Грустно! Жалко! Мы не устали, потому что это интересный проект", — выразилась Наташа Королева.