"Чья бы корова мычала": Собчак публично обмакнула Канделаки в помои

Конфликт некогда близких подруг Ксении Собчак и Тины Канделаки уже давно принял в пассивно агрессивную форму, и кажется, журналисток это полностью устраивает. Например, недавно экс-ведущая "Дома-2" снова публично обмакнула оппонентку в помои, высказавшись о ней нелицеприятно.
Собчак посвятила Канделаки недавнюю запись в телеграм-канале. Рассматривая очередное фото от коллеги, Ксения написала: "Хуже передач на Матч ТВ только луки (наряды – Прим. ред.) Тины". Своим колким замечанием журналистка рассмешила многих подписчиков, однако некоторые посчитали ее пост неуместным.
Интернет-пользователи считают, что уж точно не Ксении комментировать внешний вид других, поскольку сама якобы порой выглядит не лучше. "Грех – судить других", "Вроде обе взрослые неглупые женщины, а ведете себя как в детском саду", "Ксюша, чья бы корова мычала", "Выглядит лучше некоторых лошадей", – написали люди.
Ранее Ксения Собчак высказалась о бестолковом и беспонтовом бывшем. В Сети многие подумали, что телеведущая имела в виду своего экс-супруга, актера Максима Виторгана. Подробнее об этом писали "Дни.ру".