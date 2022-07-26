Удар под дых: Позорно сбежавшая из России Пугачева лишилась самого дорогого

После начала спецоперации на Украине Алла Пугачева вместе с мужем и детьми покинула родину.

Звездное семейство сбежало за границу и несколько месяцев коротало время в Израиле. Несмотря на то, что королева российской эстрады, в отличии от своего оскандалившегося супруга, не комментировала политическую повестку, поклонники и коллеги по цеху знатно на нее ополчились – многие посчитали ее отъезд позорным. И пока Алла Пугачева грелась под солнцем на Святой земле, о ее жизни приходили печальные новости.

Так, в середине июня появились слухи о том, что одно из главных и самых дорогих ее сердцу детищ, якобы, попало под санкции. Речь идет о музыкальном "Театре песни", который Примадонна годами мечтала построить и открыть. К слову, от печальной участи дело жизни артистки даже не спас ее стремительный побег на чужбину. Однако на этот раз новости оказались еще грустнее. Выяснилось, что звезда вообще лишилась этого бизнеса.

Как рассказал музыкальный критик Алексей Остудин, "Театра Песни", как юридического лица, не существует. Соотвественно, как передает РИА ФАН, наложить на него санкции просто невозможно. Гораздо важнее то, что судьба-злодейка не пощадила Примадонну, оставив ее без проекта, о котором она грезила всю свою жизнь. Вполне возможно, что это событие для Аллы Пугачевой стало настоящим ударом под дых!