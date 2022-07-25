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Шоу-бизнес
Жить уже не будет: раздавленной санкциями Пугачевой вынесли страшный вердикт

Жить уже не будет: раздавленной санкциями Пугачевой вынесли страшный вердикт

Алла Пугачева долго пыталась сохранить лицо за границей и храбрилась, что у нее все в порядке. Но это не так.

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Алла Пугачевой была одной из немногих артисток, кому удавалось лавировать между Россией и Западом, оставаясь в политическом нейтралитете. Народная артистка России до последнего сохраняла молчание о спецоперации на Украине, но усидеть на двух стульях ей все же не удалось.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Кому-то кажется, что культура и шоу-бизнес не должны вмешиваться в дела государственные, и звезды должны оставаться вне всех этих геополитических разборок. Но так было всегда – и после 1917 года российские писатели, поэты, музыканты и художники всегда отражали в своем творчестве вехи истории страны. В это время з аграницу уехали Бунин, Шмелев, Аверченко, Бальмонт, Гиппиус, Толстой, Тэффи, Шмелев, Цветаева и многие другие.

В конце февраля певица Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным и детьми покинули Россию и улетели в Израиль. Юморист сразу начал высказываться негативно в адрес России, Примадонна же была хитрее и молчала, сохраняя нейтралитет.

Но как выяснилось, певица все же поплатилась за свою эмиграцию. Принадлежащая Алле Пугачевой компания "Театр Песни", который хотели построить в Санкт-Петербурге, попала под западные санкции, пишет РИА ФАН.

"Санкции коснутся денежного оборота театра, в том числе капиталовложения в уставные капиталы и венчурного инвестирования даже посредством инвестиционных компаний", – говорится в сообщении.

Алле Пугачевой принадлежит 49% компании, остальное находится в собственности миллиардера Евгения Финкельштейна. Однажды Примадонна переписала акции убыточной фирмы на свою дочь Кристину Орбакайте, а певица потом переписала их на бизнес-партнера. Что теперь будет с собственностью, не известно. Скорее всего, проект уже никогда не будет жить.

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Алла Пугачева. Фото: Vadim Tarakanov/ Global Look Press
Автор: 25 июля 2022, 08:28 Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
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