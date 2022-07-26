"Не хочу ничего о ней знать": Стефанович перед смертью раскрыл главный секрет своей бывшей жены Пугачевой

Режиссер Александр Стефанович был вторым мужем Аллы Пугачевой. Брак с ним оказался у Примадонны самым коротким – он длился с 24 декабря 1977 по 24 декабря 1980-го. В июле прошлого года Стефановича не стало. Сейчас близкие разбирают его архивы. Среди папок и бумаг попадаются очень любопытные документы.



Александр Стефанович долгие годы вел дневник и собирал архив публикаций на интересующую его тематику. Правда, там о бывшей жене сказано немного. Но даже по этим словам можно понять отношение режиссера к певице.

"Мы развелись более тридцати лет назад, с тех пор не виделись и не общались, – писал перед смертью Стефанович. – Хотя и считаю Аллу выдающейся певицей: в свое время она была суперзвездой. Даже перестав быть действующей певицей, она остается главным ньюсмекером и самым желаемым героем для обложек".

Раскрыл Стефанович и секрет многолетнего успеха Пугачевой. "Все дело в талантливом самопиаре, – уверен второй муж Народной артистки СССР. – Алла любит создавать вокруг себя вымышленные и реальные поводы для шумихи. Ее забавляет, как пресса и люди пересказывают какие-то истории, с ней связанные, ей нравится быть у всех на устах. Это определенного рода работа, которую она ловко делает на протяжении многих десятилетий".

При этом Стефановича явно обижало, когда про него на протяжении нескольких десятилетий после развода говорили и писали как о "бывшем муже Пугачевой." "Меня это забавляет и удивляет, – божится режиссер. – Ведь я живу во Франции, Пугачева там – никто. А лично для меня – всего лишь один из моментов биографии. У меня была жена-актриса, жена-модель, жена-певица. Про каждую из них, мне есть, что вспомнить, и у Пугачевой нет какой-то прерогативы. О ее сегодняшней жизни я ничего не знаю, да мне и не интересно – не хочу ничего о ней знать".