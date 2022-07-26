"Усыновили мальчика": Сияющая Летучая сделала неожиданное признание

Елена Летучая опубликовала в своем профиле фотографию, которая заинтриговала пользователей.

Популярная телеведущая, как известно, счастлива в браке с бизнесменом Юрием Анашенковым. У предпринимателя есть двое детей от предыдущих отношений, которые часто проводят время с его нынешней супругой. А вот общими наследниками пара до сих пор не обзавелась. Как ранее признавалась Елена Летучая, к сложившейся ситуации она относится спокойно, да и над решением этого вопроса супруги активно работают.

Сегодня звезда телеэкрана ошарашила поклонников снимком, который вызвал массу вопросов. Артистка сообщила своим фанатам о путешествии и сделала неожиданное признание – разъезжает по миру она не одна, а в компании с мальчиком по имени Эрик. Эту новость теледива сопроводила снимком, на котором с сияющей улыбкой держит за руку ребенка лет двенадцати.

Опубликованная фотография в миг заинтриговала пользователей – всем стало интересно, кто этот кудрявый милый мальчуган, который стоит рядом с Еленой Летучей.



"А что за малыш? Усыновили мальчика. Леночка, дорогая, интрига… развей", – написали охваченные интересом поклонники.

При этом сама звезда телеэкрана пока хранит молчание и воздерживается от объяснений. Как бы там ни было, некоторые фанаты Елены Летучей признались, что ей безумно идет амплуа мамы.