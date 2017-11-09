Оскандалившаяся Летучая спрятала живот под широкой кофтой

В одном из столичных кинотеатров состоялась премьера фильма "Убийство в Восточном экспрессе". Показ посетило множество отечественных знаменитостей. Не осталась в стороне и телеведущая Елена Летучая, которая на днях попала в скандал, когда оказалось, что она, якобы не доработав контакт на "Пятнице!", перешла на Первый канал. Телеблондинка вышла в свет в широкой кофте и обтягивающих темных штанах.
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