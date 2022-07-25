"Люблю": стало известно о связи молодой вдовы Этуша с 76-летней одинокой женщиной

Вдовья доля – хранить память о великом муже. Поэтому Елена Этуш занимается сегодня тем, что устанавливает памятники и мемориальные доски Владимиру Этушу, пишет книги о нем и практически каждый день публикует в запрещенных в стране соцсетях совместные с ним фотографии.
На кадре от 9 марта 2017 года Елена Этуш с супругом запечатлены в компании Мирей Матье. Тогда знаменитая французская певица была в России с гастролями. Судя по интерьеру, российский актер пришел к ней в гримерную вскоре после выступления.
Годом позднее на торжественном приеме, который состоялся после завершения московских концертов Мирей Матье, Владимир Абрамович вручил певице фарфоровую статуэтку Премии зрительских симпатий "Звезда Театрала", которую сам получил за "лучшую женскую роль" в премьерном вахтанговском спектакле "Бенефис". Актер решил поделиться своим трофеем с любимой певицей со словами: "Это наша общая награда, и пусть она хранится у тебя".
Вообще, Этуш очень любил Матье и не пропускал ни одного ее московского концерта. А во время прощания с актером в его родном театре имени Вахтангова на сцене звучали именно ее песни и музыка Баха.
В день рождения Мирей Матье вдова Этуша призналась в особой симпатии к ней. "Благодарю Бога за то, что Вы есть в моей жизни! Вы лучшая! Вам равных нет! Люблю, целую и обнимаю с надеждой на скорую встречу".
Напомним, Мирей Матье 76 лет. Она никогда не состояла в официальном браке и не представляла общественности ни одного мужчину в качестве своего спутника жизни. Детей у нее нет.