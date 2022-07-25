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Шоу-бизнес
"Люблю": стало известно о связи молодой вдовы Этуша с 76-летней одинокой женщиной

"Люблю": стало известно о связи молодой вдовы Этуша с 76-летней одинокой женщиной

Очаровательная Елена Этуш – четвертая жена актера Владимира Этуша. Преподавательница английского языка прожила в счастливом браке с ним почти двадцать лет. Разница в 42 года не мешала им. Но уже четвертый год Елена Евгеньевна – вдова...
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Вдовья доля – хранить память о великом муже. Поэтому Елена Этуш занимается сегодня тем, что устанавливает памятники и мемориальные доски Владимиру Этушу, пишет книги о нем и практически каждый день публикует в запрещенных в стране соцсетях совместные с ним фотографии.

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 Владимир Абрамович Этуш

Владимир Абрамович Этуш Актер

На кадре от 9 марта 2017 года Елена Этуш с супругом запечатлены в компании Мирей Матье. Тогда знаменитая французская певица была в России с гастролями. Судя по интерьеру, российский актер пришел к ней в гримерную вскоре после выступления.

Годом позднее на торжественном приеме, который состоялся после завершения московских концертов Мирей Матье, Владимир Абрамович вручил певице фарфоровую статуэтку Премии зрительских симпатий "Звезда Театрала", которую сам получил за "лучшую женскую роль" в премьерном вахтанговском спектакле "Бенефис". Актер решил поделиться своим трофеем с любимой певицей со словами: "Это наша общая награда, и пусть она хранится у тебя".

Фото: Социальные сети

Вообще, Этуш очень любил Матье и не пропускал ни одного ее московского концерта. А во время прощания с актером в его родном театре имени Вахтангова на сцене звучали именно ее песни и музыка Баха.

В день рождения Мирей Матье вдова Этуша призналась в особой симпатии к ней. "Благодарю Бога за то, что Вы есть в моей жизни! Вы лучшая! Вам равных нет! Люблю, целую и обнимаю с надеждой на скорую встречу".

Напомним, Мирей Матье 76 лет. Она никогда не состояла в официальном браке и не представляла общественности ни одного мужчину в качестве своего спутника жизни. Детей у нее нет.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 25 июля 2022, 15:37
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