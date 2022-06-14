Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Конец": 27-летняя Арзамасова поставила точку в романе с 48-летним Авербухом
"Плачь, Андрюша!": Страшную болезнь Малахова раскрыли на ТВ
"Вот наша новая Пугачева": россиянам представили Примадонну вместо убежавшей
"Вот-вот наступит день": Намучившаяся с больным Кончаловским Высоцкая сообщила важную новость
партнеры
Вторник
14 июня
Лента новостей
15:56
"Он что-то употребляет": лижущего задницы Дюжева сдали с потрохами
15:33
"В один день": бывшая солистка "Ленинграда" Алиса Вокс из-за западных санкций лишилась всего
14:53
Отважная жительница Приморья отбила ребенка у медведя обычной лейкой
14:50
"Спилась": Кеосаян уличил вообразившую себя элитной уборщицей Лазареву в сумасшествии
14:48
Какие продукты нельзя сочетать с творогом – ответил врач
14:34
Обобравшая россиян Лолита юркнула за бугор вслед за Пугачевой: Там спокойно
13:42
"Боль, горе, ужас": потрясенная Алферова кричит о жестоком убийстве
13:40
"Пятая точка": новый фастфуд "Вкусно и точка" взбесил придирчивую вдову Этуша
13:22
Бесплатный проезд, приятные бонусы и денежная награда: Жителям Подмосковья доступна господдержка
13:11
"Был ад": Закатившему клоунаду Галкину прописали в челюсть
13:09
Удрал в Америку за отцом и в 19 лет женился на бразильянке: каким вырос приемный сын Овсиенко
12:18
"Полная квартира газа": соседи выбросившей из окна детей россиянки раскрыли страшные подробности
12:14
"Лживая!": Садальский вцепился в глотку Васильевой после побоев
11:57
"Инфаркт головного мозга": друзья сообщили о внезапной смерти легенды КВН
11:57
"Я этого никогда не понимала": Бледанс об участии бывшего мужа в судьбе "солнечного" сына
11:40
"Не спаслась": Позорно рванувшую из России Пугачеву силком раздели до трусов
11:13
Как накопить на квартиру в России за 3 года
11:07
Платные туалеты и пластиковые развлечения: Макеева с мужем побирается за рубежом
10:37
"Ударили, твари!": Брызжущая ядом Поплавская накинулась на врагов
10:20
"Самый коварный продукт": Как выбрать полезное мороженое
10:03
Как дачнику не попасться на штрафы: советы адвоката
09:56
"Все свое!": Возбужденная Кошкина без белья выставила грудь
09:25
"Буду отстреливаться": сбежавший Галкин отказался добровольно отдать свой замок государству
09:22
"Уже не отрастишь": Напуганный обрезанием Цискаридзе стыдится своего "хозяйства"
09:19
"Психанула": бросившая Тарзана Королева попросила в рот у первого встречного
09:07
Россиянка выбросила детей из окна многоэтажки
08:38
"Смерть": На рассвете 53-летний Агутин ушел на небеса
08:35
"Готовы с мужем убить друг друга": Орлова рассказала о ремонте в доме
08:32
"Я много натерпелась в жизни": пронзительная исповедь 85-летней Светланы Немоляевой
06:11
Шпинат, клубника, лук: Высоцкая выдала рецепт "извращенского" салата
04:36
Сбежавший принц Гарри опозорился при всем честном народе: Оказался под конем
02:12
Щенок чихуахуа нашел самое удобное укрытие и произвел фурор: милое видео
00:02
Устинов день: что нельзя делать 14 июня по церковному календарю
22:01
Сова из Хогвартса: птица-почтальон стала звездой Сети
20:09
Как перестать жалеть денег на себя?
18:03
Трясущая 300 тысяч с "лохов" Собчак отдает сына в элитную школу: Баснословные деньги
17:13
Кардинально изменившуюся Решетову крепко приложили: Грудь нараспашку
16:18
Орлова удивила деликатными подробностями жизни с богатым мужем
16:05
В Молжаниновском районе началось благоустройство территории поликлиники
15:48
Плюнувший в россиян Панин заявил о серьезных проблемах: Какую-то статью мне приляпывают
15:39
Подарил сперму: зачатая в пробирке дочь Фриске оказалась точной копией известного певца
15:34
"Этому не бывать": престарелая Федосеева-Шукшина раскрыла правду об отношениях с Алибасовым
14:51
Пострадавшая от травли Бузова раскрыла свой главный секрет
14:49
"Спи спокойно": известный певец встал на защиту смешенной с грязью Пугачевой
14:12
Униженная Семенович закатила истерику: Как будто в какой-то деревне!
13:44
"Слава Богу": измученная раком Заворотнюк сделала заявление
13:22
Хилькевич прикована к постели после тяжелого отравления
12:28
Сябитова бросилась спасать побитого Цискаридзе
12:06
Народ ахнул при виде сраженного инсультом Носкова: Еле передвигает ногами
12:05
Вскрылась истинная личина лицемерной Аллегровой: Пытается усидеть на двух стульях
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Ходил налево, а потом приползал вымаливать прощения: как Щербаков сохранил брак с больной раком женой
Как перестать жалеть денег на себя?
Как бороться с обесцениванием? Советы от психолога
Тайная жизнь диких животных: удивительные кадры Кавказского заповедника
Шпинат, клубника, лук: Высоцкая выдала рецепт "извращенского" салата
Еремей-распрягальник: приметы и запреты 13 июня
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Пятая точка": новый фастфуд "Вкусно и точка" взбесил придирчивую вдову Этуша

"Пятая точка": новый фастфуд "Вкусно и точка" взбесил придирчивую вдову Этуша

Очаровательная Елена Этуш – четвертая жена актера Владимира Этуша. Преподавательница английского языка прожила в счастливом браке с ним почти двадцать лет. Разница в 42 года не мешала им. Но уже четвертый год Елена Евгеньевна – вдова...
прочитано 429 раз

Елена Этуш сегодня находит утешение в социальных сетях. Вдова рассказывает там про своих домашних питомцев, советуется с друзьями, делится мудрыми наблюдениями. Очередное из них посвящено странному названию нового фастуфда.

ПО ТЕМЕ

"Черствость и бездушие": вдова пребывает в шоке после случившегося на могиле Этуша

Обоссанны все стены и двери: стойкий запах мочи изводит несчастную вдову Этуша

 Владимир Абрамович Этуш

Владимир Абрамович Этуш Актер

"У меня, как у лингвиста, просто ум за разум заходит, – взбешена придирчивая вдова Этуша. – Если у них нет запятой: "Вкусно, и точка", то, значит, это однородные члены предложения. Если рассматривать их как однородные подлежащие (ну, типа, "Танго и Кэш" или "Зита и Гита") то "точка" – это понятно, то есть "что? – точка". Тогда "что? – вкусно " я не понимаю. Должно быть тогда "вкусное". Если это однородные обстоятельства, тогда " точка" должна отвечать на вопрос "как?" Тут тоже у меня "не выходит каменный цветок".

"Выходит, что кто-то из нас дурак: либо я, либо авторы этого дивного во всех отношениях названия, – возмущена Елена Этуш. – Назвали бы попроще – "Пятая точка", да и дело с концом".

Напомним, этот новый фастфуд заменил с собой ушедшую из России после начала спецоперации известную американскую сеть быстрого питания.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Alexandr Yakovlev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 14 июня 2022, 13:40
ФОТОРЕПОРТАЖ

Знаменитости пришли проститься с Владимиром Этушем

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Психанула": бросившая Тарзана Королева попросила в рот у первого встречного

Смелый шаг
Шоу-бизнес

"Буду отстреливаться": сбежавший Галкин отказался добровольно отдать свой замок государству

Он намерен лить смолу при штурме
Шоу-бизнес

"Был ад": Закатившему клоунаду Галкину прописали в челюсть

Известный артист неожиданно пришел на концерт
Шоу-бизнес

"Пятая точка": новый фастфуд "Вкусно и точка" взбесил придирчивую вдову Этуша

Какая глупость!

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 13 по 19 июня 2022 года
Ссоры, проблемы со здоровьем, потеря денег: Глоба предупредила знаки зодиака об опасностях в июне
Гороскоп на неделю с 6 по 12 июня 2022 года
Гороскоп на неделю с 23 по 29 мая 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализирован 2281 человек
В Москве начали оформлять компенсации за ковидные штрафы
Володин сообщил об отмене атиковидных ограничений в Госдуме
Нагадил и ушел: как коронавирус изуродовал российских звезд

Спорт

Умар Кремлев – за бокс во благо
Как же так? Ягудин и Тотьмянина сбежали из страны вслед за Пугачевой
Стало известно об уходе Дзюбы после онанизма
Доказала, что не скромница: горячая Медведева оголила наливную грудь

Регионы

Бесплатный проезд, приятные бонусы и денежная награда: Жителям Подмосковья доступна господдержка
В Тюмени при падении с 4-го этажа погиб рабочий
В Подмосковье расширили зону использования каршеринга
Подросток из Екатеринбурга лишился зубов из-за взорвавшегося вейпа
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+