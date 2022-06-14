"Пятая точка": новый фастфуд "Вкусно и точка" взбесил придирчивую вдову Этуша

Елена Этуш сегодня находит утешение в социальных сетях. Вдова рассказывает там про своих домашних питомцев, советуется с друзьями, делится мудрыми наблюдениями. Очередное из них посвящено странному названию нового фастуфда.
"У меня, как у лингвиста, просто ум за разум заходит, – взбешена придирчивая вдова Этуша. – Если у них нет запятой: "Вкусно, и точка", то, значит, это однородные члены предложения. Если рассматривать их как однородные подлежащие (ну, типа, "Танго и Кэш" или "Зита и Гита") то "точка" – это понятно, то есть "что? – точка". Тогда "что? – вкусно " я не понимаю. Должно быть тогда "вкусное". Если это однородные обстоятельства, тогда " точка" должна отвечать на вопрос "как?" Тут тоже у меня "не выходит каменный цветок".
"Выходит, что кто-то из нас дурак: либо я, либо авторы этого дивного во всех отношениях названия, – возмущена Елена Этуш. – Назвали бы попроще – "Пятая точка", да и дело с концом".
Напомним, этот новый фастфуд заменил с собой ушедшую из России после начала спецоперации известную американскую сеть быстрого питания.