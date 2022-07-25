Намявший зад узким прибором Галкин вывалил свои помидоры: Вот какие!

Сейчас российский шоумен Максим Галкин находится в Юрмале. Туда он вместе с Аллой Пугачевой перекочевал из Израиля, где звездное семейство провело почти полгода после начала спецоперации на Украине. В Юрмале семья живет в доме по соседству с певицей Лаймой Вайкуле, с которой Примадонна очень дружна.
Максим Галкин так и колесит по свету и выступает с концертами то тут, то там. Он уже объехал, кажется, весь земной шар. Обеспечивает семью, как с юмором выразилась ранее Примадонна. Но как выяснилось, в Юрмале Максим Галкин не только выступает, но и сажает огород. В свежем видео он показал свои плантации, на которых спеют крупные помидоры и огурцы.
"У нас, кстати, здесь в Юрмале есть свой огород, едим все свое. Посмотрите, огурцы вот такие потрясающие, помидоры вот какие, укроп, цветут сейчас кабачки. Прямо захотелось сделать что-то такое вкусное, может даже грузинское блюдо какое-то!" – сказал Максим Галкин.
После этого он прорекламировал свой концерт в Тбилиси, который состоится осенью.
Напомним, ранее Максим Галкин любил пообщаться с поклонниками, нарезая круги на велике. Фанаты шутили, как он не натрет себе зад узким седлом от велосипеда.