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Шоу-бизнес
"Вот тебе и гей": внебрачный сын Киркорова сообщил о рождении долгожданного наследника

"Вот тебе и гей": внебрачный сын Киркорова сообщил о рождении долгожданного наследника

Многие думают, что пародист Александр Матвеев, который считается внебрачный сыном Бедроса Киркорова, предпочитает мужские ласки. И кто бы мог подумать, что он, подобно своему единокровному брату Филиппу Киркорову, станет отцом! В этом Матвеев признался в эксклюзивном интервью "Дни.ру".

Продолжение: Светлая память: убитого Киркорова нашли на кладбище
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"Я знаю, что многие считают меня гомосексуалом, – вздыхает Матвеев. – Но при этом меня никто никогда в подобных связях не замечал. Зато я был женат, прожил 15 лет в браке с девушкой по имени Мария. Правда, у нее все не получалось родить ребенка. Она мне даже предлагала пойти и родить на стороне!"

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 Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

В итоге отношения с Марией сошли на нет. Но свято место пусть не бывает. "Родила от меня в итоге девчонка по имени Яна, которая на 17 лет моложе – в дочери мне годится, ведь ей только 20 лет! – смеется Саша. – Я ее встретил в одном из домов культуры, куда пришел работать во время пандемии. Это была любовь с первого взгляда и потрясающий секс! Наверное, ей понравилось, что я похож на Филиппа Киркорова (улыбается)".

При этом Матвеев был не просто донором спермы, как это часто случается, а Яна зачала не в пробирке. "Мы с Яной оба захотели друг от друга детей. И у нас с ней был самый обычный секс, в результате которого Яна и забеременела, – признался Матвеев. – Вот тебе и гей! (смеется)".

"Прошлым летом у нас с Бедросом состоялся серьезный разговор, когда он мне сказал, что ребенка надо родить обязательно, – вспоминает Саша. – Когда он это говорил, вдруг откуда-то появилась бабочка. Не зря же ему баба Ванга однажды сказала, что у него сильный дар. Он словно бы напророчил мне появление наследника. И, спустя год, 19 мая 2022 года, у меня родился сын".

"Сегодня Бедрос звонит Яне каждый день, справляется о ребенке, забывая при этом обсудить со мной концерты, какие-то мероприятия, – признался Матвеев. – Кстати, сынишку я хотел назвать Филиппом. Но Яна выбрала имя Марк. Почти как Мартин Киркоров (смеется). Скоро будем крестить сына, а крестным папой будет Бедрос Киркоров".

Бедрос Киркоров и Яна. Фото: личный архив

В ближайшее время состоится и свадьба Александра Матвеева с матерью его ребенка. "Бедрос в шутку говорил: "Нашему бугаю пора жениться и создавать семью". Теперь он доволен!" – улыбается Саша.

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Фото: Viktor Pogontsev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 июля 2022, 09:42 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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