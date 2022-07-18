"Свадьба!": Раздвинувшая ноги у врача Лолита решила пойти под венец

Лолита Милявская всегда была энергичной и жизнерадостной. Но все не вечно.

Певица Лолита Милявская в свои 58 лет всегда удивляла поклонников фонтанирующей энергией. Она скакала по сцене и строила глазки молодым мальчикам, всем своим нутром показывая страсть к жизни.

Однако на одном из последних концертов в Москве Лолита Милявская что называется "допрыгалась". Артистка с удовольствием выступала для молодой публики, в чем сама призналась. Но закончилось все весьма трагично. Видимо, артистка так раскорячилась, что повернула ногу. Певице даже пришлось обращаться к врачу.

"Вчера подвернула ногу, выходя из гримерной, пела в тапочках комнатных, но это никак не сказалось на качестве концерта и приеме. Единственное, предупреждаю всех зрителей: на ближайшую неделю врач запретил каблуки и тапочки пока останутся", – рассказала певица.

Поклонники начали поддерживать свою любимицу и пожелали ей скорейшего восстановления. Многие посоветовали Лолите поскорее сыграть свадьбу после слухов о воссоединении с бывшим мужем Надежды Бабкиной.

"До свадьбы заживет!" – сыронизировала артистка.

"Пусть свадьба скорее случится!"; "Ушиб и растяжение до свадьбы должны зажить"; "Будьте счастливы и здоровы!"; "Поправляйтесь, Лолита"; "Нет никого и близко к вам на нашей эстраде", – написали фанаты.