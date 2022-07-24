"Башню сносит": Развратница Штурм отменила свадьбу ради неистового любовника

Личная жизнь Натальи Штурм бурлит. Певица променяла очередного любовника на бывшего ухажера.

Наталья Штурм давно уже шокирует поклонников рассказами о личной жизни. Сперва она говорила, что планирует выйти замуж за мужчину, который был значительно старшее. Теперь же она променяла кавалера на бывшего.

Удивительно, что с Дереком Глисоном она состояла в отношениях и ранее. Однако их союз распался, так как, по словам Штурм, творческим людям тяжело быть рядом. Позже она нашла, казалось бы, идеального мужчину – спокойного и приятного Георгия. Наталья заявляла, что ей нравится находиться рядом с мужчиной, который обладает крепкой нервной системой.

Не прошло и года как Штурм вновь объявила об изменениях в личной жизни. Так, она отправилась на отдых с бывшим возлюбленным дирижером. Более того, ради Дерека она даже отменила свадьбу с неким Альбертом, личность которого ока не установлена. "Сорвалась в секунду и прилетела", – говорит артистка.

По словам Натальи, Дерек – это именно тот мужчина, который ей нужен, поэтому она так легко отказалась от замужества с другим. "У меня с ним башню сносит", – признается звезда. Не стала скрывать Штурм и подробности интимной жизни с Глисоном. "Он неистовый. Занимаюсь любовью впрок", – заявила развратная певица. Она также отметила, что безудержный интим помог ей похудеть на несколько килограммов, добавив, что это самая лучшая диета.