Изъеденной отвратными пятнами Алферовой вынесли приговор: Болезнь не скрыть

На днях Ксения Алферова показала несколько кадров с отдыха. Однако вместо восторгов получила неутешительный диагноз.

На фотографии с моря актриса предстала в купальнике и без макияжа. Внимательные подписчики разглядели на теле звезды значительную пигментацию. Некоторым показалось, что это может быть опасным "звоночком". К тому же многие считают подобные проявления на коже слегка отвратительными, так как выглядят отталкивающе и очень старят.

К вопросу тут же подключились специалисты, и оказалось, что риск некоторых проблем со здоровьем у изъеденной темными пятнами Ксении Алферовой действительно есть. Косметолог Татьяна Аюпова вынесла актрисе приговор: болезнь уже не скрыть. По ее словам, пигментация уже слишком явная.

"Это либо желчный пузырь, либо анемия, либо и то, и другое", – подытожила косметолог. впрочем, как отметила специалистка, работать с проблемой можно и нужно, но стоит подождать окончания летнего сезона. Очевидно, так как осенью солнце уже не так опасно для кожи.

Стоит отметить, что излишнее увлечение загаром часто приводит к раку. Ученые связывают рак кожи с ультрафиолетовым излучением. Он повреждает поверхностные слои кожи, вызывает мутации в ДНК, а в дальнейшем может привести к онкологии. Именно поэтому крайне важно пользоваться SPF-защитой.