"Боль, горе, ужас": потрясенная Алферова кричит о жестоком убийстве

Судя по всему, актрису очень волнует вопрос деторождения в стране, ведь сегодня она завела тяжелый разговор на эту тему. Ксения Алферова в своем "Телеграме" сделала репост с канала "Советник президента" с трогательной историей, заставляющей хорошо подумать о том, что происходит в современных российских семьях.
Раньше во всех наших семьях было много детей. Например, в той семье, о которой поведала Алферова, у прабабушки по папе было 10 детей, у прабабушки по маме – 11 наследников.
"Это были голод 20-го, Орловщина и Кубань, продразверстка, репрессии, затем Великая Отечественная война. Дети гибли, много… боль, горе, ужас…" – процитировала автора потрясенная актриса.
Но даже в такой тяжелой обстановке многодетные матери не задумывались об абортах, называя это "бесчинством" и вообще не понимая, как можно сотворить детоубийство. В современном мире все изменилось. Теперь детскую жизнь меряют квадратными метрами и не хотят рожать, если нет средств на частный садик или платные кружки.
Как-то так получилось, что в погоне за материальными ценностями общество посчитало нормальным жестокое убийство нерожденных детей. Ксения Алферова вслед за автором публикации решила кричать о проблеме. Судя по всему, на подобные мысли автора навела статья об антирекорде рождаемости, который недавно установила Россия. Люди теперь не хотят заводить детей, и это просто не может не вызывать беспокойство.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Ксения Алферова поставила крест на будущем детей.