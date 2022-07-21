Народ молится: ошеломленный Цискаридзе сообщил о разрыве почки и селезенки

Знаменитый артист балета часто рассказывает в своих соцсетях о выдающихся людях. Многим из них пришлось в жизни несладко, несмотря на их большие заслуги перед целыми поколениями. В числе тех, на чью долю выпало множество тяжелых испытаний, оказался и американский писатель Эрнест Хэмингуэй. Именно о тяготах этого человека Николай Цискаридзе решил поведать на сей раз.
В день рождения выдающегося литератора Цискаридзе в своем телеграм-канале вспомнил, что Хэмингуэй прожил удивительную жизнь. Судя по всему, артиста она прямо-таки ошеломила.
"Он болел сибирской язвой, малярией, раком кожи и пневмонией," – начал Цискаридзе.
Далее артист сообщил, что у писателя был разрыв почки и селезенки, а еще он пережил две авиакатастрофы, перелом черепа и раздробление позвоночника, болел гепатитом, страдал гипертонией...
Подписчики Цискаридзе вздрогнули от столь внушительного списка несчастий. Люди поняли, что день рождения такого человека – это лишний повод вспомнить и помолиться о нем. Когда целый народ молится, это наверняка приносит успокоение душе даже после смерти.
Потрясенный Николай Цискаридзе сделал вывод, что Хэмингуэю пришлось пережить многое, но еще больше он в своей жизни создал: "строк, предложений, героев, смыслов". Для своих читателей артист даже собрал наиболее яркие цитаты писателя, в которых заключена большая жизненная мудрость.