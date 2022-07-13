"Просто хочу": Истекающая потом Малышева сунула в промежность пробку у всех на виду

Программа "Жить здорово" на Первом канале существует уже на протяжении восьми лет. Елена Малышева является ее бессменной ведущей и каждый день рассказывает россиянам о том, как облегчить свою жизнь.
Шоу основывается на строгих медицинских исследованиях и простым и понятным языком доносит до зрителя общие правила и основы здорового образа жизни.
На живых примерах Елена Малышева показывает и рассказывает, как подержать свой организм в тонусе, продлив себе жизнь. В одном из свежих выпусков программы "Жить здорово" Елена Малышева рассказала, как спастись от теплового удара на пляже.
На пляже люди потеют и обезвоживаются. Чтобы избежать перегревания и инфарктов, нужно взять с собой из дома замороженную воду. Понемногу вода будет размораживаться и оставаться на пляже холодной. На примере Малышева приложила бутылку с пробкой к промежности коллеги.
"Если вас хватанет тепловой удар, то можно этой бутылкой спастись. Приложить ее к сосудам большого калибра, к сонной артерии в частности, к паховой или подмышечной артерии. И вам полегчает сразу, я вам гарантирую", – рассказали эксперты программы.
Также врачи посоветовали использовать солнцезащитные кремы и закрытые купальники для того, чтобы уберечь себя от рака. "Просто хочу лежать и наслаждаться отдыхом", сказала Малышева.