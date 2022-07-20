"Беременность": Изменившаяся донельзя Орбакайте покрутилась с растущим органом

Российская певица Кристина Орбакайте не только построила успешную карьеру в шоу-бизнесе, но и смогла стать отличной матерью. Старшие дети звезды уже выросли, сейчас все внимание Кристины приковано к развитию младшей дочери Клавдии. Она водит ее на выставки и модные показы, прививая чувство вкуса и хорошие привычки. Артистка развивает своих детей всесторонне, при этом продолжая работать.
Сейчас Кристина Орбакайте снимается в новом популярном сериале "Тест на беременность". Артистка показала в своем аккаунте свеже видео, на котором предстала в образе, специально подготовленном для съемок.
В Сети название фильма уже сократили до обычного слова "Беременность", уж больно много хлопот он доставляет и без того занятой актрисе.
"Мой вечерний образ для сериала "Тест на беременность", – написала Кристина Орбакайте.
В кадре она предстала с каштановым каре и с ярким вечерним макияжем. Ее декольте украшало лаконичное и стильное колье. В таком образе Кристина Орбакайте стала неузнаваемым. Впрочем, невозможно было не заметить, что макияж подчеркнул ее визуально подросший нос, который и без того растет у человека всю жизнь.
"Прихорашиваюсь. У меня сегодня, вернее, у моей героини выход в ресторан. Видите, укладка, все как полагается", – рассказала Орбакайте.