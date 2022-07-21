Разврат, проституция, чернуха: тайная работа Безруковой стала достоянием общественности

Звездная брюнетка Ирина Безрукова по праву считается одной из самых красивых актрис России. Несмотря на уже зрелый возраст, женщина остается востребованной в кино и продолжает сниматься с большим успехом.
На днях тайная работа звезды стала достоянием общественности. В Сети появился трейлер фильма "Обещание" — криминальная драма, в которой 57-летняя артистка предстала совсем в неожиданном виде.
Судя по анонсу, картина повествует о разврате, проституции и чернухе, которые царят в жестоком мире. Мягкая и женственная Ирина Безрукова перевоплотилась в жестокую и властную особу из притона, которая вершит судьбы несчастных жриц любви.
Известно, что съемки картины проходили в Горячем Ключе еще в ноябре 2021 года. В массовке принимали участие обычные жители Краснодарского края. Режиссером и сценаристом фильма выступил 39-летний Араик Давоян, более известный как Red Ray.
Предполагается, что криминальная драма "Обещание" выйдет в российских кинотеатрах, премьера должна состояться этой осенью. Тогда народ сможет детально оценить старания творческого коллектива и в очередной раз насладится талантом Ирины Безруковой. Кроме нее, из ряда маститых артистов в картине снялся Алексей Чадов, который точно не даст зрителю заскучать.